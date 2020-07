Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- USA: pression pour rouvrir les écoles -

Sous la pression de la Maison Blanche qui veut relancer l'économie, les autorités sanitaires américaines ont émis de nouvelles règles pour favoriser un retour en classe des élèves à la rentrée.

Les étudiants étrangers demandant un visa étudiant ne pourront pas entrer aux Etats-Unis si leurs cours sont uniquement en ligne, a annoncé la police de l'immigration américaine (ICE). Le pays compte près d'un million d'étudiants étrangers.

- Près de 640.000 morts -

La pandémie a fait plus de 639.981 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT. Un peu plus de 15,8 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 145.546 décès, devant le Brésil (85.238), le Royaume-Uni (45.677), le Mexique (42.645) et l'Italie (35.097).

- Recrudescence en France -

En France, la circulation virale est en "nette augmentation", avec plus de 1.000 nouveaux cas de coronavirus par jour, a annoncé la Direction générale de la Santé (DGS).

La Corée du Sud a également signalé samedi une recrudescence, avec 113 nouveaux cas dont des dizaines de cas importés, bilan le plus élevé en près de quatre mois. Le pays totalise 14.092 personnes contaminées.

En Espagne, le gouvernement catalan (nord-est) a ordonné la fermeture des discothèques et bars de nuit, face à une augmentation des cas.

- Gouvernements critiqués -

Le soutien aux réponses des gouvernements face à la crise du coronavirus s'érode dans plusieurs pays, selon une étude internationale publiée par le cabinet KekstCNC.

Au Royaume-Uni, seuls 35% des sondés jugent positivement l'action gouvernementale. L'étude relève 44% de mécontents aux Etats-Unis, tandis qu'au Japon 51% des sondés estiment que les autorités gèrent mal la crise.

Les Français se montrent davantage satisfaits (+6 points par rapport à juin), avec néanmoins 41% de mécontents.

L'étude montre un large soutien au port du masque.

- Reports et annulations -

Le maire de Sao Paulo, Bruno Covas, a annoncé le report sine die du carnaval de la plus grand métropole du Brésil, tandis que Rio de Janeiro réfléchit à cette option.

Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (Siao), l'un des plus grands rendez-vous africains, prévu en fin d'année au Burkina Faso, est annulé.

Le Panama renonce à accueillir la Coupe du Monde féminine de football U-20 et les 24e Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes-2022.

- Xavi positif -

Le joueur de football espagnol Xavi Hernandez, champion du monde 2010, a été testé positif au coronavirus, a déclaré l'entraîneur d'Al-Sadd sur le compte Twitter du club qatari.

- Reprise du foot -

En France, le football de compétition a repris vendredi soir avec la finale de la Coupe de France, remportée par le PSG devant quelque 2.800 spectateurs, dans un Stade de France quasi vide.

En Chine, le championnat de foot a repris samedi à huis clos après une interruption de cinq mois, avec une minute de silence en hommage aux victimes de la pandémie.

En Angleterre, piscines et salles de sport pouvaient rouvrir samedi.

