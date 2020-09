Coronavirus - BILAN MONDIAL: voici les infos à retenir sur l'épidémie ce mardi matin

Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 889.498 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Equateur avec 3.800 nouveaux morts et l'Inde (1.016).

PAR PAYS

ESPAGNE: deux fois plus touchée que l'Italie ou la France ?

L'Espagne a passé la barre des 500.000 cas diagnostiqués, selon un bilan publié lundi par le ministère de la Santé. Depuis le début de la pandémie, ce pays de 47 millions d'habitants a recensé 525.549 cas, ce qui, rapporté à sa population, représente une proportion deux fois plus importante qu'en France ou Italie.

INDE

Avec 4,2 millions d'infections, l'Inde est devenue lundi le deuxième pays du monde après les Etats-Unis (6,25 millions de cas) recensant le plus grand nombre de cas de Covid-19, dépassant le Brésil (4,14 millions). L'Inde est aussi le 2e pays le plus peuplé au monde avec plus de 1,3 milliard d'habitants. Les lignes de métro, à l'arrêt depuis presque six mois, ont rouvert dans les grandes villes du pays, notamment dans la capitale New Delhi.

ISRAËL: "plan de bouclage nocturne" et fermeture d'écoles

Israël, qui a passé le cap des 1.000 morts ce week-end, a approuvé dimanche "un plan de bouclage nocturne" dans une quarantaine de villes avec le taux d'infection le plus élevé et la fermeture de la plupart de leurs écoles, ainsi qu'une limitation des rassemblements. Après avoir maîtrisé l'épidémie au printemps, Israël est depuis deux semaines le cinquième pays au monde en nombre de cas d'infection par habitant, selon les données de l'AFP. Des manifestants critiquent le gouvernement Netanyahu pour un déconfinement trop rapide et des mesures d'aide insuffisantes pour les malades.

CASABLANCA (MAROC): toutes les écoles fermées

Casablanca, où 42% des 2.234 nouveaux cas de dimanche au Maroc ont été recensés, a fermé toutes ses écoles lundi, jour de rentrée. Les autorités imputent cette flambée de cas à l'indiscipline d'une population peu respectueuse des gestes barrières.

La capitale économique du Maroc a également bloqué l'ensemble des issues de la métropole et impose pour deux semaines des autorisations exceptionnelles pour entrer et sortir dans la ville.

SPORT

Le tournoi de tennis de Roland-Garros a dû revoir ses ambitions à la baisse de moitié mais le Grand Chelem parisien, exceptionnellement reprogrammé à l'automne (du 27 septembre au 11 octobre) en raison du Covid-19, accueillera malgré tout jusqu'à 11.500 spectateurs par jour, au lieu des 20.000 qu'il espérait. Les joueurs devront loger dans deux hôtels réservés pour eux, se soumettre à des test réguliers, et le public être masqué.

VACCINS

Deux compagnies pharmaceutiques chinoises Sinovac Biotech et Sinopharm ont exposé pour la première fois dans une foire commerciale à Pékin leurs candidats-vaccins contre le Covid-19. Les visiteurs se pressaient ainsi lundi à Pékin autour des stands où ils exposés les deux vaccins, projets parmi les plus avancés au monde. Entrés en phase 3 avec des essais sur l'homme, ces vaccins ne sont toutefois, pas encore commercialisés.