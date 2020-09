Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 1.002.036 morts dans le monde -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.002.036 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le plus le plus touchés tant en nombre de morts (204.762) que de cas (7.116.456). Suivent le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni.

- Inde: 6 millions de cas -

L'Inde a franchi lundi la barre des six millions de cas officiellement répertoriés.

Le pays pourrait, dans les prochaines semaines, dépasser les Etats-Unis pour devenir le pays au monde comptant le plus d'infections recensées.

Avec près de 100.000 décès, l'Inde, qui compte 1,3 milliard d'habitants, enregistre un taux de décès bien inférieur aux Américains (205.000) et aux Brésiliens (140.000).

- Allemagne: évolution "très préoccupante" -

"L'évolution du nombre d'infections est très préoccupante" en Allemagne, s'alarme le porte-parole du gouvernement.

Angela Merkel évoque le risque d'enregistrer à ce rythme en décembre "19.200 cas" supplémentaires chaque jour, contre environ 2.000 actuellement et craint une perte de contrôle de l'épidémie cet hiver.

- France: 100 milliards d'euros pour la relance -

Cent milliards d'euros dont 37,4 milliards de subventions européennes: le plan de relance 2021, conçu pour soutenir l'économie française mise à terre par la pandémie, est présenté lundi au Parlement.

Le gouvernement table sur un rebond du produit intérieur brut (PIB) de 8% en 2021, après une contraction historique prévue de 10% cette année.

- G20 virtuel -

L'Arabie Saoudite, pays hôte du G20, a annoncé que le sommet se tiendrait virtuellement les 21 et 22 novembre et serait présidé par le roi Salmane ben Abdel Aziz Al-Saoud.

- Grèce: des cas sur la première croisière -

Dans le premier bateau de croisière à accoster en Grèce depuis le confinement, une douzaine de membres d'équipage ont été testés positifs au coronavirus.

Quelque 150 des 666 membres d'équipages ont subi un test dont une douzaine se sont révélés positifs. Ils ont été isolés à bord du navire.

- Tokyo-2020: la flamme repartira le 25 mars 2021 -

Le relais de la flamme olympique pour Tokyo-2020 débutera le 25 mars 2021 dans la région de Fukushima.

La flamme, allumée en Grèce, est à Tokyo depuis mars dernier et le report des Jeux en raison du coronavirus.

Elle voyagera dans les 47 préfectures du Japon avec la volonté de mettre en lumière la reconstruction dans les régions dévastées par la catastrophe nucléaire survenue après le tsunami de 2011.

- Mort mais réélu -

Mort il y a 11 jours du coronavirus, le maire sortant de Deveselu, une commune du sud de la Roumanie, a été réélu haut la main dimanche. Après la clôture du scrutin, les villageois se sont rendus sur sa tombe pour célébrer sa victoire.

burs-rap/ber/mm