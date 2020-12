Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Emmanuel Macron positif -

Le président français Emmanuel Macron a été testé positif jeudi au Covid-19 et va s'isoler pendant sept jours, comme son Premier ministre Jean Castex, testé négatif, et le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, "cas contacts" du président.

Après le diagnostic établi par "des tests RT-PCR réalisés dès l’apparition de premiers symptômes", le chef de l’État "s’isolera pendant 7 jours" mais "continuera de travailler et d’assurer ses activités à distance", a annoncé la présidence dans un communiqué.

Egalement cas contacts du président français, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, le Premier ministre portugais Antonio Costa, le Premier ministre belge Alexander Croo et le président du Conseil européen Charles Michel se sont eux aussi placés à l'isolement.

- UE: vaccination à partir du 27 décembre -

La vaccination anti-Covid va commencer dans l'Union européenne à partir du 27 décembre, a annoncé la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dans un tweet.

L'Agence européenne des médicaments (AEM) a annoncé qu'elle se pencherait le 21 décembre - une semaine plus tôt que prévu - sur le sort du vaccin Pfizer-BioNTech.

- Record de cas en Allemagne -

L'Allemagne a enregistré un record d'infections au Covid-19 en 24 heures, qui ont dépassé les 30.000 pour la première fois depuis l'apparition du virus, selon les données définitives annoncées jeudi par l'institut de veille sanitaire RKI.

- Hôpitaux débordés à Tokyo -

Les hôpitaux de Tokyo peinent à assurer les soins courants à cause d'une flambée du nombre de cas de coronavirus, ont averti les autorités sanitaires locales, alors que la capitale japonaise a battu un nouveau record jeudi avec 822 nouveaux cas.

- Feu vert américain attendu pour Moderna -

Une semaine après avoir recommandé l'autorisation d'un premier vaccin contre le Covid-19, un comité d'experts américains se réunit à nouveau jeudi pour évaluer celui développé par la jeune firme américaine de biotechnologies Moderna, avec de premières injections attendues dès la semaine prochaine.

- L'Arabie saoudite vaccine -

L'Arabie saoudite a commencé jeudi une vaste campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus, le ministre de la Santé ayant été parmi les premiers à recevoir devant les caméras une dose du vaccin Pfizer-BioNTech.

- Près de 1,65 million de morts -

La pandémie a fait au moins 1.649.927 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi un très lourd bilan de 3.784 morts et 250.458 cas de Covid-19 en une seule journée, un double record depuis le début de la pandémie, selon les chiffres de l'université Johns Hopkins.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 307.512 décès pour plus de 16,98 millions de cas recensés. Suivent le Brésil avec 183.735 morts, l'Inde (144.451), le Mexique (115.769) et l'Italie (66.537).

- Poutine vacciné "dès que possible" -

Le président russe Vladimir Poutine âgé de 68 ans, a assuré qu'il se ferait vacciner contre le coronavirus "dès que ce sera possible" pour sa catégorie d'âge, vantant le vaccin Spoutnik V, "sûr et efficace", développé par son pays.

- Tennis: Open d'Australie décalé -

L'Open d'Australie, prévu initialement à partir du 18 janvier, se jouera du 8 au 21 février après une quarantaine de quatorze jours imposée. La situation épidémique étant sous contrôle sur l'île-continent, des spectateurs sont attendus en tribune.

burs-kd/ber/mba