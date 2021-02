Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccins : L'ONU veut un plan mondial -

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a réclamé mercredi au G20 de bâtir un "plan mondial de vaccination", en dénonçant des "progrès en matière de vaccination extrêmement inégaux et injustes".

"Nous devons faire en sorte que tout le monde, partout, puisse être vacciné le plus rapidement possible". "Dix pays seulement ont administré 75% de tous les vaccins Covid-19. Pendant ce temps, plus de 130 pays n'ont pas reçu une seule dose".

- USA: 200 millions de dollars à l'OMS -

Les Etats-Unis vont remplir leurs obligations de verser d'ici fin février plus de 200 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé après avoir annulé le plan de retrait de Donald Trump de cette organisation, a déclaré le secrétaire d'Etat Antony Blinken.

- Moderna: l'UE achète 300 millions de doses -

L'Union européenne a approuvé un accord pour l'acquisition de 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Moderna, à la suite d'un premier contrat portant sur 160 millions de doses.

La Commission européenne a aussi dévoilé son plan pour mieux surveiller les mutations du coronavirus.

- Vaccination de masse au Brésil -

Serrana, une petite ville de l'Etat de Sao Paulo, a commencé à vacciner toute sa population adulte, première expérience clinique de vaccination de masse au Brésil, 2e pays le plus endeuillé du monde par le coronavirus.

- Premier lot pour Gaza -

Un premier lot de vaccins devant permettre d'immuniser 1.000 personnes est arrivé dans la bande de Gaza, après le blocage du transfert par l'Etat hébreu en début de semaine.

- Campagne lancée au Japon et en Afrique du Sud -

Le Japon a lancé la première étape de sa campagne de vaccination, visant d'abord à protéger 40.000 employés de son secteur médical.

En Afrique du Sud, la première dose du lot de 80.000 vaccins du laboratoire américain Johnson & Johnson a été administrée à une infirmière de l'hôpital de Khayelitsha, important township du Cap.

- Pas de vaccin Pfizer pour Taiwan -

Le gouvernement taïwanais affirme que ses efforts pour obtenir cinq millions de doses du vaccin de Pfizer/BioNTech ont échoué en raison de "pressions politiques", laissant craindre que Pékin fasse obstacle à ses efforts de vaccination.

- Plus de 2,4 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2,4 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (488.081 morts), les pays comptant le plus de décès sont le Brésil (240.940), le Mexique (175.986), l'Inde (155.913) et le Royaume-Uni (118.195).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques.

- New York poursuit Amazon -

La procureure de l'Etat de New York a déposé une plainte contre Amazon, l'accusant de ne pas avoir suffisamment protégé ses salariés new-yorkais lors de la pandémie.

- Carême confiné -

En plein confinement, l'Eglise irlandaise a inauguré le début de la période du Carême en proposant aux fidèles des cendres à emporter, pour leur permettre de célébrer à domicile le rituel chrétien.

burs-paj-acm/ber/mr