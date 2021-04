Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Seuil de 3 millions de morts franchi -

La pandémie a fait au moins 3.000.955 de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 10h00 GMT.

- France: quarantaine pour les voyageurs de quatre pays -

La France va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les variants du Covid-19, a annoncé le gouvernement samedi.

Les voyageurs venant de ces quatre pays devront désormais se soumettre à un isolement de 10 jours, accompagné de restriction des horaires de sortie, avec un renforcement des amendes.

- Manifestations à Buenos Aires contre des restrictions sanitaires -

Plusieurs manifestations de protestation ont eu lieu samedi à Buenos Aires pour dénoncer de nouvelles restrictions sanitaires imposées pour endiguer la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, qui a fait à ce jour 59.164 morts en Argentine.

- Premiers vaccins en Libye -

La population de la capitale libyenne Tripoli à commencé a recevoir les premiers vaccins anti-Covid samedi, les autorités donnant la priorité aux personnes âgées et au personnel médical dans ce pays d'Afrique du Nord fragilisé par les conflits.

- Canada: 2e cas de caillots après un vaccin AstraZeneca -

Le Canada a annoncé samedi avoir identifié un deuxième cas en une semaine de caillots sanguins rares avec un faible taux de plaquettes après une vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca, tout en continuant de recommander son utilisation.

- Venezuela: professionnels de la santé dans la rue pour des vaccins -

Quelque 150 personnes, en majorité des professionnels de la santé, ont manifesté samedi à Caracas pour demander des vaccins contre le coronavirus alors que le Venezuela est touché par une deuxième vague meurtrière.

L'ONG Médecins unis assure que plus de 480 travailleurs de la santé sont morts depuis le début de la pandémie dans ce pays de 30 millions d'habitants.

- Fermeture des écoles en Tunisie -

Les autorités tunisiennes ont annoncé samedi leur décision de fermer les écoles primaires, secondaires ainsi que les universités, et d'interdire la circulation des transports en commun et des voitures à partir de 19h00 en raison d'une augmentation des cas de coronavirus.

- Italie: le spectacle vivant réclame des aides et un calendrier pour redémarrer -

Le monde italien du spectacle vivant, à l'arrêt depuis plus d'un an à cause de la pandémie, a manifesté samedi à Rome pour réclamer au gouvernement des aides en faveur des salariés et des entreprises de ce secteur sinistré ainsi qu'un calendrier pour faire redémarrer concerts et représentations théâtrales.

- Record de cas en 24 heures -

Plus de 139 millions de cas de contaminations ont été recensés depuis le début de l'épidémie fin 2019, dont environ 730.000 par jour actuellement, un chiffre également en hausse constante depuis fin février. Sur la seule journée de vendredi, plus de 829.000 cas ont été enregistrés en 24 heures, un record.

- Week-end confiné à Delhi -

En Inde, un confinement pour le week-end est entré en vigueur à New Delhi. La capitale a ordonné la fermeture de tous les services non essentiels. Les sites historiques étaient déserts samedi, les restaurants, les centres commerciaux et les salles de sport fermés et les rues vides.

- France: un professeur incarcéré pour des essais thérapeutiques illégaux -

Le professeur de pharmacie Jean-Bernard Fourtillan, 77 ans, intervenant en France d'un documentaire controversé sur le Covid et poursuivi dans une enquête pour des essais thérapeutiques illégaux, a été incarcéré samedi avant une audience prochaine sur sa détention, a appris samedi l'AFP de source judiciaire.

- Les pays les plus touchés

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 566.875 décès, suivis par le Brésil (371.678), le Mexique (211.693), l'Inde (175.649) et le Royaume-Uni (127.225).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

