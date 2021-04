Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Belgique: le variant indien détecté -

Le variant "indien" du coronavirus a été détecté pour la première fois en Belgique au sein d'un groupe d'étudiants arrivé ce mois-ci d'Inde via l'aéroport de Roissy (France), a appris l'AFP jeudi de source officielle à Bruxelles.

Au total, 20 étudiants indiens ont été testés positifs au nouveau variant et placés en quarantaine dans les villes d'Alost et Louvain, où ils étaient arrivés à la mi-avril pour suivre une formation en soins infirmiers.

- Restrictions de voyage avec l'Inde -

Le Canada a décidé de suspendre pendant 30 jours les vols en provenance de l'Inde, mais aussi du Pakistan, en raison d'une hausse des cas de Covid-19 chez des passagers arrivant de ces deux pays.

Le Royaume-Uni a également interdit cette semaine l'entrée des voyageurs en provenance d'Inde, tandis que la France a annoncé soumettre ces voyageurs à un isolement obligatoire de dix jours à leur arrivée.

- Brésil: plateau de 2.500 morts par jour -

Au Brésil, le nombre de morts quotidiens du Covid-19 se maintient depuis une semaine sur un plateau très élevé d'environ 2.500 décès, après plusieurs mois de hausse vertigineuse des courbes de décès et de contaminations.

- 70.000 décès en Colombie -

La Colombie a franchi le seuil des 70.000 décès dus au Covid-19, dont 430 en 24 heures, un nouveau record, alors que ce pays sud-américain est confronté à une troisième vague de contagions qui menace de submerger ses hôpitaux.

- Allemagne: vaccin pour tous en juin -

L'Allemagne prévoit un accès aux vaccins contre le Covid-19 pour tous les adultes au plus tard en juin. Berlin envisage d'acheter 30 millions de doses du sérum russe Spoutnik, qui n'a pas encore reçu le feu vert de l'Union européenne.

Près de 18,5 millions de personnes en Allemagne ont déjà reçu au moins une injection de vaccin anti-Covid, selon les données officielles, soit plus d'une personne sur cinq.

- Assouplissement des mesures en France -

En France, un assouplissement progressif des mesures va commencer le 3 mai, a annoncé le Premier ministre Jean Castex. L'interdiction de se déplacer à plus de dix kilomètres de son domicile sera levée et la réouverture des commerces non-essentiels devrait avoir lieu "autour de la mi-mai".

- L'Italie rouvre ses restaurants... -

En Italie, dès le 26 avril, les restaurants seront autorisés à ouvrir au public à déjeuner, et aussi à dîner pour la première fois depuis fin octobre, mais seulement en plein air et dans les régions classées "jaune", présentant le risque de contagion le plus faible.

Les cinémas, théâtres et salles de concert pourront aussi rouvrir lundi prochain, en respectant la distanciation et en restant en dessous de 50% de leur capacité maximale.

- ...comme la Hongrie et la Grèce -

La Hongrie va elle rouvrir à partir de samedi ses terrasses de cafés et restaurants, alors que plus d'un tiers de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

En Grèce, les terrasses des bars et des restaurants rouvriront à partir du 3 mai, mais les déplacements entre régions seront interdits pour les fêtes de Pâques, célébrées le 2 mai par les orthodoxes.

- Plus de trois millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3.073.969 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 570.346 décès, suivis par le Brésil (383.502), le Mexique (214.095), l'Inde (186.920) et le Royaume-Uni (127.345).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

burs-rbj/mw/mr