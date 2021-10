Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le Kremlin blâme les Russes -

Le Kremlin a reconnu vendredi l’échec de sa campagne de vaccination anti-Covid en comparaison à l'Europe, mais a pointé du doigt la responsabilité de la population, en pleine vague épidémique meurtrière.

La Russie a enregistré vendredi de nouveaux records quotidiens de décès et de contaminations, avec 1.064 morts et 37.141 infectés recensés.

A peine un tiers des Russes se sont fait vacciner depuis décembre sur fond de méfiance à l'égard des vaccins développés par la Russie.

- Record de décès en Ukraine -

L'Ukraine a enregistré vendredi un record de nouvelles contaminations et de décès dus au coronavirus, pour la deuxième journée consécutive, alors que la capitale, Kiev, s'apprête à réintroduire des restrictions strictes.

Selon les chiffres du gouvernement, 23.785 nouvelles infections ont été recensées ces dernières 24 heures et 614 personnes sont mortes dans cette ex-république soviétique, dont le système de santé manque cruellement de ressources.

- France: près de 600 soignants suspendus en Guadeloupe -

En Guadeloupe (Antilles françaises), l'Agence régionale de santé (ARS) a annoncé que la suspension de près de 600 soignants qui refusent l'obligation vaccinale "était en cours".

Au final, l'ARS se félicite d'"une phase plutôt positive": environ 66% des soignants sont désormais vaccinés en Guadeloupe, contre quelque 30 à 40% dans les semaines précédentes.

Sur l'île, qui a connu une flambée épidémique cet été, les indicateurs sont désormais très en baisse, bien que le virus "continue de circuler", selon les autorités. En conséquence, les restrictions sanitaires devraient s'alléger.

- Australie: Melbourne célèbre la fin des confinements -

Les habitants de Melbourne ont profité vendredi de la réouverture de la ville après l'une des plus longues séries de confinements au monde pour se rendre dans les bars, restaurants ou chez le coiffeur.

Depuis le début de la pandémie, les cinq millions de Melbournais ont dû rester enfermés chez eux pendant plus de 260 jours au total, en six confinements. Mais maintenant que 70% des personnes éligibles à Melbourne et dans l'État de Victoria (sud-est) sont entièrement vaccinées, les restrictions qui ont débuté le 5 août sont levées.

- La pandémie, aubaine pour le vélo "made in Portugal" -

Les commandes de vélos se sont envolées au Portugal, numéro un en Europe pour la fabrication de bicyclettes, avec la crise sanitaire.

Le secteur souffre toutefois des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondial, les délais de livraison de composants pouvant aller "jusqu'à deux ou trois ans" de la part des fournisseurs, majoritairement asiatiques, selon le responsable export d'une usine d'assemblage de vélos dans le nord du pays.

En 2020, le Portugal a produit 2,6 millions de bicyclettes, dont la quasi-totalité a été exportée, ce qui le place au premier rang européen devant l'Italie et l'Allemagne, selon Eurostat.

- Plus de 4,9 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.926.579 morts dans le monde depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 733.218 décès pour 45.301.092 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 604.679 morts, l'Inde (453.042 morts), le Mexique (285.669 morts) et la Russie (228.453 morts).

