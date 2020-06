Coronavirus - BILAN MONDIAL: la Corée du Sud face à "une 2e vague", la pandémie "continue de s'accélérer" dans le monde

Plus de 9 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles. A 19H00 GMT, quelque 9.017.016 cas d'infection étaient recensés dont 469.060 décès.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

A 19H00 GMT, quelque 9.017.016 cas d'infection étaient recensés dont 469.060 décès. Avec 425 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures lundi, les Etats-Unis déplorent désormais plus de 120.000 morts liées à la pandémie. Viennent ensuite le Brésil (50.617 décès), le Royaume-Uni (42.647), l'Italie (34.657) et la France (29.663).

La pandémie "s'accélère"

Loin de refluer, la pandémie de Covid-19 "s'accélère" dans le monde avec "le dernier million de cas signalé en seulement huit jours", a mis en garde lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nous savons que la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est une crise économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir sur des décennies", a-t-il ajouté, alors que de nombreux pays sont entrés dans une phase de déconfinement pour relancer leurs économies.

AMERIQUE

L'Argentine a enregistré lundi ses chiffres les plus élevés de contaminations et de décès depuis le début de l'épidémie de coronavirus, a annoncé le ministère argentin de la Santé.

Au cours des 24 heures précédentes, 2.146 nouveaux cas confirmés de contamination et 32 décès ont été comptabilisés, a indiqué le ministère dans son point quotidien. Cela porte à 44.931 le nombre des contaminations et à 1.043 le nombre des décès.

Aux Etats-Unis, deux nouveaux membres de l'équipe de campagne de Donald Trump ayant participé à l'organisation de son meeting de Tulsa, dans l'Oklahoma, ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé lundi cette dernière.

Quelques heures avant le début du meeting, samedi soir, son équipe avait annoncé que six de leurs membres avaient été testés positifs.

ASIE

L'Arabie saoudite a annoncé le maintien fin juillet du grand pèlerinage musulman de La Mecque mais avec un "nombre très limité" de fidèles.

Seules les personnes "se trouvant à l'intérieur du royaume" saoudien pourront effectuer le hajj, selon l'agence de presse officielle saoudienne SPA.

La Corée du Sud a reconnu mardi qu'elle luttait depuis mi-mai contre "une deuxième vague" de coronavirus, avec entre 35 et 50 nouveaux cas répertoriés chaque jour, essentiellement à Séoul et ses environs. Le pays était en février le deuxième le plus touché par l'épidémie, après la Chine où elle était apparue. Mais les autorités sud-coréennes étaient parvenues à maîtriser la situation au travers d'une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire. Les consignes de distanciation sociale avaient cependant été assouplies après les vacances de début mai et le pays avait globalement retrouvé un fonctionnement normal. Voilà cependant plusieurs semaines qu'il enregistre chaque jour entre 35 et 50 nouvelles contaminations, essentiellement à Séoul et dans sa région, une zone qui concentre la moitié de la population du pays.

EUROPE

L'Angleterre prévoit de rouvrir cinémas, musées et galeries à partir du 4 juillet, une nouvelle étape dans le processus de déconfinement annoncée lundi soir par le gouvernement, alors que les contaminations et les décès liés à l'épidémie de nouveau coronavirus continuent de baisser au Royaume-Uni.

Selon Downing street, le Premier ministre Boris Johnson doit annoncer mardi, dans un discours au Parlement, les modalités et adaptations nécessaires pour permettre à ces lieux culturels de rouvrir, après le confinement instauré mi-mars pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Le Royaume-Uni a enregistré lundi moins de 1.000 nouveaux cas et 15 nouveaux morts, soit le plus faible bilan quotidien "depuis le 15 mars".