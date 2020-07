Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Les Etats-Unis quittent l'OMS -

Les Etats-Unis ont confirmé mardi avoir officiellement notifié l'ONU du retrait américain de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), accusée par Washington d'avoir tardé à réagir face à la pandémie de coronavirus pour ménager Pékin.

La notification sera effective au terme d'un délai d'un an, soit le 6 juillet 2021, ont précisé plusieurs responsables du gouvernement américain, plus gros contributeur de l'organisation.

- "Jusqu'aux genoux" -

Les Etats-Unis sont "enfoncés jusqu'aux genoux" dans la pandémie, estime le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses Anthony Fauci.

Le gouvernement a acheté au laboratoire Novavax pour 1,6 milliard de dollars la priorité d'accès du pays aux 100 millions premières doses d'un éventuel vaccin.

- L'épidémie s'accélère -

"L'épidémie s'accélère et nous n'avons pas atteint le pic de la pandémie", met en garde l'OMS.

Quelque 400.000 nouveaux cas ont été recensés ce week-end.

Certains pays ont fait des progrès importants dans la réduction du nombre de morts, "alors que dans d'autres pays, les décès sont toujours en augmentation", a relevé l'OMS.

Si la situation semble sous contrôle en Europe, continent le plus durement touché avec plus de 200.000 morts, l'inquiétude se renforce en Australie, aux Etats-Unis ou en Inde qui vient de franchir la barre des 20.000 morts.

- Plus de 539.000 morts -

La pandémie a fait au moins 539.620 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 19H00 GMT.

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché avec 130.813.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil (65.487 morts), le Royaume-Uni (44.391 morts), l'Italie (34.899 morts) et le Mexique (31.119 morts).

- Australie: Melbourne reconfinée -

A Melbourne, deuxième ville d'Australie, plus de cinq millions de personnes sont confinées pour au moins six semaines, après une flambée des cas de nouveau coronavirus.

La plupart des élèves reprennent un enseignement à distance. Restaurants et cafés ne pourront plus servir que des plats à emporter.

L'Etat de Victoria est isolé du reste du pays.

- UE: récession pire qu'attendue -

Dans la zone euro, l'impact économique sera plus important que prévu, avec une chute du PIB de 8,7% en 2020, prévoit la Commission européenne. La contraction devrait dépasser 10% en Italie, Espagne et France.

- Extrême pauvreté: 50 millions d'Africains menacés -

Près de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison des conséquences économiques de l'épidémie, selon la Banque africaine de développement (BAD).

Entre 24,6 et 30 millions d'emplois seront perdus cette année. Le Nigeria, Etat très dépendant du secteur pétrolier, et la République démocratique du Congo (RDC) pourraient être les pays les plus affectés du continent.

- Bolsonaro positif -

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif au coronavirus qu'il a longtemps qualifié de "petite grippe".

"Les médecins m'ont donné de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine (un antibiotique) et après je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien", a-t-il assuré.

- Pas de nouveau cas à Pékin -

Pékin annonce zéro nouveau malade sur les 24 dernières heures dans la capitale chinoise, une première depuis un rebond le mois dernier.

Mardi, 11 millions de lycéens chinois ont entamé les épreuves du bac avec un mois de retard.

- Refuser le masque est antisocial -

Refuser de porter un masque contre l'épidémie de Covid-19, c'est aussi antisocial que de conduire après avoir bu de l'alcool, selon le prix Nobel de chimie Venki Ramakrishnan.

burx-ang-rap/cds/lpt