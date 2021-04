Coronavirus: la Grande-Bretagne autorise la réouverture des terrasses des pubs le 12 avril

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Une pinte en terrasse, oui, des vacances à l'étranger, pas encore: le Premier ministre britannique Boris Johnson a donné lundi son feu vert à la prochaine étape du déconfinement mais appelé à la patience ses concitoyens pressés de partir au soleil après un long hiver confiné. Il s'est borné à confirmer la réouverture le 12 avril en Angleterre des commerces non essentiels comme les coiffeurs, des terrasses des pubs ou des salles de gyms. Mais il a refusé de s'engager sur une date pour le retour des voyages à l'étranger, interdits en l'état jusqu'au 17 mai sauf raison essentielle.

Pour la première fois depuis des semaines, pas de hausse de cas aux Pays-Bas



Pour la première fois depuis des semaines, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 n'a pas augmenté aux Pays-Bas. Le nombre de contaminations détectées la semaine dernière est à peu près le même que la semaine précédente. Selon de premiers chiffres, moins de 50.000 personnes ont reçu un résultat positif à leur dépistage du coronavirus la semaine dernière, ce qui est un peu moins que la semaine précédente. La stabilisation est toutefois peut-être due au week-end prolongé de Pâques. L'Institut national pour la santé publique (RIVM) doit donner le bilan exact dans la journée de mardi.

Nord de la France: des doses d'AstraZeneca gâchées

Des doses de vaccin AstraZeneca n'ont pas trouvé preneurs dans des centres de vaccination du nord de la France, en raison de la peur d'effets secondaires, ont alerté au cours du week-end de Pâques des élus et médecins de la région.

Washington s'engage à faciliter l'accès aux vaccins

Les Etats-Unis veulent faire "beaucoup plus" dans leurs livraisons de vaccins anti-Covid aux pays étrangers et ne demanderont pas de "faveurs" en échange, a affirmé lundi le chef de la diplomatie Antony Blinken. L'objectif du gouvernement de Joe Biden d'offrir un vaccin à 90% de la population des Etats-Unis sera bientôt atteint et Washington envisage de livrer un probable surplus de vaccins à d'autres pays plus en retard dans leur propre campagne, a-t-il assuré.

Manifestation contre les restrictions au Bangladesh

Trois personnes ont été blessées par balle lundi soir par la policer, dans une zone rurale du Bangladesh, au cours d'une manifestation violente contre les restrictions dues au Covid-19, ont rapporté un médecin et la police.

Le petit pèlerinage à La Mecque ouvert uniquement aux gens vaccinés dès mi-avril

Seules les personnes vaccinées contre le Covid-19 seront autorisées à effectuer la omra, le petit pèlerinage à La Mecque, à partir du début du mois de jeûne musulman du ramadan qui commence mi-avril cette année, ont annoncé lundi les autorités saoudiennes.