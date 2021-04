Coronavirus - BILAN MONDIAL: suspension des vols Brésil-France, Merkel impose sa ligne stricte en Allemagne

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Johnson & Johnson mis en "pause"

Les autorités sanitaires américaines ont recommandé mardi "une pause" dans l'utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, afin d'enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux Etats-Unis.

Le groupe américain Johnson & Johnson a immédiatement annoncé "retarder le déploiement" de son vaccin unidose en Europe.

L'Afrique du Sud a dans la foulée suspendu l'utilisation de ce vaccin.

Mesure sur AstraZeneca en Allemagne

En Allemagne, les personnes de moins de 60 ans vaccinées avec une première dose d'AstraZeneca auront leur deuxième injection avec un autre vaccin.

Moderna efficace à 90%

Le vaccin de Moderna est efficace à 90% contre le Covid-19 et à 95% contre les formes graves de la maladie, a annoncé la firme de biotechnologie américaine dans de nouveaux résultats publiés mardi, en légère baisse par rapport à un précédent essai clinique.

Suspension des vols Brésil-France

Paris a décidé de suspendre "jusqu'à nouvel ordre" tous les vols entre le Brésil et la France en raison des inquiétudes autour du variant brésilien du Covid-19.

Ramadan assombri par la pandémie

Nombre de musulmans dans le monde commencent le mois de jeûne du ramadan, assombri pour la deuxième année consécutive par la pandémie.

Des pèlerins immunisés contre le Covid-19 ont effectué mardi la omra, le petit pèlerinage de la Mecque en Arabie saoudite, au premier jour du mois de jeûne musulman.

Allemagne: Merkel impose sa ligne stricte

Le gouvernement d'Angela Merkel a approuvé un durcissement de la loi sur la protection contre les infections lui conférant un pouvoir accru face aux régions pour combattre la pandémie.

Le texte, qui doit encore être approuvé par le Bundestag, vise à imposer des restrictions harmonisées sur tout le territoire, en particulier des couvre-feux nocturnes.

Projet de fabrication de vaccins en Afrique

L'Union africaine (UA) a annoncé mardi soir le lancement d'un "partenariat pour la fabrication de vaccins africains" (PAVM) avec pour objectif de créer cinq pôles de recherche et de fabrication de vaccins sur le continent.

Allègements en Norvège

La Norvège va de nouveau autoriser, sous conditions, bars et restaurants à servir de l'alcool à la faveur d'allègements de mesures annoncés par le gouvernement.

France: élections régionales maintenues

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé devant les députés le maintien en juin des élections départementales et régionales, mais avec un décalage d'une semaine, soit les 20 et 27 juin, et des protocoles renforcés face à l'épidémie.

La vente de mammifères sauvages vivants dans le viseur

Plusieurs organisations internationales dont l'OMS ont demandé mardi la suspension dans le monde entier de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires en raison des importants risques de transmission à l'homme de nouvelles maladies infectieuses.

Sédentarité et Covid

Le manque d'exercice est associé à un risque accru, en cas de Covid-19, de faire une forme plus sévère et d'en mourir, selon une étude sur près de 50.000 patients publiée mercredi.

Confinement partiel en Colombie

Environ 12 millions de personnes sur les 50 millions d'habitants de la Colombie seront confinées pour le week-end dans quatre villes, dont la capitale Bogota.

Records en Argentine et en Uruguay

L'Argentine a enregistré mardi un nombre record de 27.001 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, et les autorités ont commencé à analyser l'adoption de nouvelles restrictions.

L'Uruguay bat des records de contaminations et de décès, enregistrant au cours des 14 derniers jours le plus haut taux mondial de contaminations pour 100.000 habitants.

Plus de 2,94 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.947.319 morts, selon un bilan de l'AFP à partir de sources officielles mardi en milieu de journée.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 563.421 décès, suivis par le Brésil (358.425 morts), le Mexique (209.702), l'Inde (171.058) et le Royaume-Uni (127.100).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

Vaccins: 800 millions de doses administrées

Plus de 800 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 200 pays et territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mardi en milieu de journée.