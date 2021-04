Coronavirus - BILAN MONDIAL: l'épidémie semble entamer sa décrue en France, le vaccin Johnson&Johnson approuvé par l'Europe

(c) AFP

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Europe : feu vert au vaccin Johnson & Johnson -

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné mardi son feu vert au vaccin Johnson & Johnson, dont l'utilisation est suspendue aux Etats-Unis et en Europe en raison de l'apparition rare de graves caillots sanguins. Le régulateur européen a jugé que ce sérum, sur lequel comptent de nombreux pays pour accélérer les campagnes d'immunisation, pouvait être employé, en raison d'un rapport bénéfices/risques favorable. Dans la foulée, l'Italie a annoncé mardi qu'elle approuvait ce vaccin et qu'elle le recommandait aux personnes de plus de 60 ans.

- Pays-Bas: fin du couvre-feu et réouverture des terrasses de café le 28 avril -

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi l'assouplissement des mesures contre le Covid aux Pays-Bas avec notamment une levée du couvre-feu et une réouverture partielle des terrasses des cafés à partir du 28 avril.

L'introduction en janvier du couvre-feu, le premier aux Pays-Bas depuis la Deuxième Guerre mondiale, a déclenché les pires émeutes dans ce pays depuis des décennies.

- L'Argentine, premier pays d'Amérique latine à produire le vaccin russe Spoutnik V -

Le président Alberto Fernandez s'est félicité mardi que l'Argentine devienne le premier pays en Amérique latine à produire le vaccin russe Spoutnik V, après un transfert de technologies vers un laboratoire privé.

- Etats-Unis: un joint contre un vaccin -

"Un joint pour un vaccin": des militants de la légalisation de la marijuana ont fait un tabac mardi à Manhattan, à New York, en offrant un joint à toute personne pouvant attester avoir reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid.

- Le vaccin d'AstraZeneca autorisé pour les plus de 45 ans au Québec -

Le gouvernement du Québec a annoncé mardi qu'il élargissait aux personnes de plus de 45 ans la vaccination avec le sérum d'AstraZeneca, jusqu'alors réservé aux 55 ans et plus.

- Espagne : suspension d'une loi régionale rendant obligatoire la vaccination -

La Cour constitutionnelle espagnole a suspendu mardi une loi prise par les autorités de la région de Galice (nord-ouest) qui obligeait ses habitants à se faire vacciner contre le Covid-19.

Le gouvernement avait déposé un recours contre cette loi qui prévoyait des amendes pouvant aller jusqu'à 3.000 euros en cas de refus injustifié de se faire vacciner.

- Fragile décrue des contaminations en France -

"Une décroissance de l'épidémie" semble se dessiner en France, avec 33.000 nouveaux cas par jour en moyenne, mais la situation "reste fragile", a affirmé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Les vaccins anti-Covid d'AstraZeneca et de Janssen sont "indispensables" pour atteindre les objectifs de la campagne de vaccination en France, a par ailleurs indiqué mardi le ministère de la Santé.