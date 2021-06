Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Israël: le masque fait son retour -

Israël a rétabli vendredi l'obligation de port du masque dans les lieux publics fermés et les entreprises après une hausse des cas, dans un pays qui se targuait d'être sorti en premier de la crise sanitaire grâce à une vaste campagne de vaccination.

- Télétravail obligatoire à Moscou -

Moscou, épicentre en Russie de la recrudescence de la pandémie portée par le variant Delta, a annoncé le retour du télétravail obligatoire pour au moins 30% des employés.

Un décret publié sur le site de la ville précise que cette mesure entrera en vigueur lundi et que le travail à la maison sera également obligatoire pour les employés de plus de 65 ans et ceux souffrant de maladies à risque.

- Plusieurs quartiers de Sydney confinés -

Les autorités australiennes ont ordonné le confinement de quatre quartiers du centre de Sydney pour tenter de juguler la propagation du variant Delta.

- Foyer géant après un voyage aux Baléares -

Un voyage d'étudiants espagnols dans l'archipel des Baléares a entraîné un "cluster" géant de plusieurs centaines de cas de Covid-19 et le placement de plusieurs milliers de jeunes en quarantaine dans sept régions du pays.

- Le Covid repart en Ouzbékistan -

L'Ouzbékistan a battu son record de nouvelles contaminations quotidiennes au coronavirus depuis le début de l'année et a introduit des restrictions dans sa capitale pour contrer une reprise de l'épidémie.

- L'Islande lève toutes ses restrictions -

Après 15 mois de mesures tour à tour renforcées ou allégées, l'Islande a annoncé la levée de toutes les restrictions nationales liées à l'épidémie, grâce à l'avancée de la vaccination sur son territoire.

- Des milliers de participants à la Marche des fiertés à Tel-Aviv -

Drapeaux multicolores en main, plus de 100.000 personnes participent à la Marche des fiertés à Tel-Aviv, présentée par ses organisateurs comme le premier grand rassemblement du genre depuis le début de la pandémie.

- Spoutnik peut-être jamais approuvé dans l'UE -

Le vaccin russe Spoutnik V pourrait ne jamais recevoir le feu vert de l'Union européenne, a affirmé le chef du gouvernement italien Mario Draghi, tout en émettant des réserves sur l'efficacité du vaccin chinois Sinovac.

- Afrique du Sud: manifestation pour réclamer des vaccins -

Quelques milliers de Sud-Africains ont manifesté à Pretoria à l'appel du parti d'opposition Economic Freedom Fighters (EFF) pour réclamer l'accélération des vaccinations, alors que le pays est frappé par une 3e vague de pandémie.

- "Excellent" pronostic de récupération de l'odorat -

La perte de l'odorat, ou anosmie, liée à une infection au Covid-19, présente un "excellent pronostic" de récupération à un an, selon une étude strasbourgeoise publiée dans le Journal de l'Association américaine de médecine.

- Khamenei reçoit une dose de vaccin iranien -

Le guide suprême iranien a reçu vendredi une première dose d'un vaccin de conception et de fabrication iranienne, non encore homologué par les autorités sanitaires de la République islamique, ont annoncé ses services.

- Plus de 3,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.903.064 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 603.178 décès. Le Brésil, qui compte 509.141 morts, est suivi par l'Inde (393.310), le Mexique (232.068) et le Pérou (191.286), pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

