Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Variant Delta: essais pour une troisième dose -

L'alliance Pfizer/BioNTech prévoit de demander "dans les semaines qui viennent" l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin aux Etats-Unis et en Europe notamment pour assurer une protection renforcée aux personnes déjà vaccinées.

Les deux laboratoires ont "constaté des résultats encourageants des essais en cours", ont-ils expliqué.

Le très contagieux variant Delta provoque des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait remonter le nombre de cas en Europe et aux Etats-Unis.

- JO: ambiance morne pour l'arrivée de la flamme -

La flamme olympique est arrivée vendredi à Tokyo mais le public a été tenu à l'écart d'une cérémonie plutôt morne au lendemain de la décision inédite d'interdire les spectateurs sur la plupart des sites de compétitions.

Ce huis clos presque total découle de la réinstauration d'un quatrième état d'urgence à Tokyo après une recrudescence locale des cas de Covid-19. Le pays a été relativement épargné avec moins de 15.000 décès officiels depuis début 2020 mais seule 17% de la population est entièrement vaccinée.

- Indonésie: livraison d'oxygène -

L'Indonésie a reçu de Singapour des bouteilles d'oxygène désespérément attendues et des équipements de protection pour soutenir son système de santé submergé par une grave vague épidémique provoquée par le variant Delta.

Quatrième pays le plus peuplé au monde avec près de 270 millions d'habitants, l'Indonésie a vu son nombre de cas quotidiens quadrupler en moins d'un mois et a enregistré cette semaine un nombre record de décès quotidiens (1.040).

De nouvelles restrictions draconiennes, avec la fermeture des bureaux, des mosquées et églises ainsi que des parcs, restaurants et centres commerciaux, ont été élargies mercredi à l'ensemble du pays.

- Couvre-feu à Bangkok -

Confrontée à un pic épidémique sans précédent, la Thaïlande va imposer de nouvelles restrictions dont un couvre-feu à Bangkok.

Dès lundi, les déplacements inutiles seront interdits et les gens devront rester chez eux de 21 heures à 4 heures du matin.

- France: le variant Delta quasiment majoritaire -

Le variant Delta supplante rapidement les autres souches du virus du Covid-19 en France, et représente déjà "pas loin de 50%" des contaminations, selon le ministre français de la Santé Olivier Veran. Il sera "bientôt majoritaire, probablement ce week-end".

"Il se passe un phénomène assez proche de ce que l'on a connu l'été dernier : le virus touche essentiellement des personnes jeunes, qui font peu de formes graves mais se contaminent", a précisé Olivier Véran.

Le conseil scientifique, inquiet d'un taux de couverture vaccinale encore "trop bas", préconise par ailleurs une obligation vaccinale pour les soignants. Un projet de loi pourrait être soumis au vote fin juillet.

- Le Royaume-Uni se prépare à accueillir les étrangers vaccinés -

Londres espère dévoiler "dans les deux prochaines semaines" ses projets pour permettre aux personnes totalement vaccinées contre le coronavirus à l'étranger de venir au Royaume-Uni sans quarantaine, comme les résidents britanniques.

- Plus de 4 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.013.756 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 606.476 décès pour 33.790.513 cas recensés.

Suivent le Brésil (530.179 morts), l'Inde (405.939 morts), le Mexique (234.458) et le Pérou (193.909).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que les décès pourraient être deux à trois fois plus élevés.