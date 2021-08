Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- UE: 70% des adultes complètement vaccinés -

L'Union européenne a atteint son objectif de 70% des adultes complètement vaccinés, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais "nous devons aller plus loin", a-t-elle estimé.

La commissaire à la Santé Stella Kyriakides a elle souligné la nécessité pour l'UE de réduire "l'écart inquiétant" des taux de vaccination entre les Etats membres.

C'est dans l'est de l'UE qu'on trouve les pays les plus en retard, aux premiers rangs desquels la Bulgarie, la Roumanie et la Lettonie.

- Quelque 10 millions de Français restent à vacciner -

Quelque 10 millions de personnes éligibles à la vaccination contre le Covid n'ont encore reçu aucune dose, a indiqué le ministère français de la Santé, disant porter une "attention particulière" aux 600.000 personnes de plus de 80 ans dans cette situation.

Le gouvernement avait fixé comme objectif 50 millions de primo-vaccinés fin août. Ce seuil sera finalement atteint avec quelques jours de retard, alors que la campagne se poursuit au rythme d'environ 3 millions d'injections par semaine.

- Record de contaminations en Israël -

Israël a atteint un nouveau record de contaminations quotidiennes depuis le début de la pandémie, avec près de 11.000 cas enregistrés à la veille de la rentrée scolaire, selon le ministère de la Santé.

Au cours des dernières semaines, le nombre de cas n'a cessé d'augmenter sur fond notamment de propagation du variant Delta chez des adultes non vaccinés mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois, ce qui a poussé les autorités à lancer une campagne pour l'administration d'une dose de rappel du vaccin.

- Essais pour un nouveau candidat-vaccin -

La société sud-coréenne SK Bioscience et le laboratoire britannique GSK commencent des essais avancés de phase 3 pour un candidat-vaccin contre le Covid-19, selon un communiqué commun.

- Fin de l'utilisation du Spoutnik V en Slovaquie -

La Slovaquie a officiellement cessé d'utiliser mardi le vaccin russe contre le Covid-19,k Spoutnik V, alors qu'il a déjà été utilisé pour plus de 18.500 personnes dans le pays.

Les autorités avaient acheté en mars 200.000 doses, devenant, après la Hongrie, le deuxième pays de l'UE à utiliser ce produit qui n'a pas été autorisé par l'Agence européenne des médicaments (EMA). La Russie a racheté en juillet 160.000 doses non utilisées.

- Inde: rebond record du PIB au 2e trimestre -

L'activité économique indienne a connu un rebond record de 20,1% entre avril et juin par rapport à la même période de l'année précédente, marquée par la pandémie, selon des chiffres officiels.

L'Inde avait connu une chute historique du PIB de 24,4% lors de la même période l'an passé lorsque de nombreuses entreprises s'étaient arrêtées.

- Cuba: une rentrée scolaire à distance -

Cuba ne rouvrira pas ses écoles avant d'avoir vacciné tous les enfants du pays, a annoncé la ministre de l'Education, en précisant que la rentrée scolaire aurait lieu lundi prochain mais à distance.

L'île, qui a développé ses propres vaccins, mène actuellement des essais cliniques pédiatriques avec ses vaccins Abdala et Soberana, avec l'intention d'immuniser les enfants dès l'âge de trois ans.

- Les discothèques de Berlin ouvertes aux vaccinés -

Clubs et discothèques vont rouvrir en intérieur à partir du week-end prochain à Berlin, mais seront uniquement accessibles aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19, a annoncé la municipalité.

Le port du masque ne sera pas imposé dans les nombreuses boîtes de nuit de la capitale allemande, connue dans le monde entier pour sa vie nocturne.

- 4,5 millions de morts dans le monde -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.507.823 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mardi à la mi-journée par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde depuis le début de la pandémie, avec 638.715 morts, devant le Brésil (579.574), l'Inde (438.560), le Mexique (258.491) et le Pérou (198.263).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

