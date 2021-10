Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Flambée de l'épidémie en Russie -

La Russie a enregistré jeudi un nouveau record de contaminations et décès liés au Covid-19, signe de la virulence de la vague épidémique qui frappe ce pays et a contraint la capitale Moscou à fermer ses services non essentiels.

D'après le bilan du gouvernement, 1.159 personnes sont mortes et 40.096 ont été infectées lors des dernières 24 heures.

Le président Vladimir Poutine a décrété une période chômée au niveau national du 30 octobre au 7 novembre dans l'espoir de ralentir la circulation des personnes et donc du virus.

- Chine : une 3e ville confinée -

Une troisième ville de Chine a confiné jeudi ses habitants après l'apparition d'un seul cas de Covid-19, les autorités redoutant les risques de contagion à moins de 100 jours des Jeux olympiques d'hiver à Pékin.

Heihe, à la frontière russe, a ordonné à ses habitants de rester à la maison sauf cas d'urgence.

Près de 6 millions de Chinois font désormais l'objet de mesures de confinement, deux jours après une décision similaire décrétée dans la grande ville de Lanzhou (4 millions d'habitants), à 1.700 km à l'ouest de Pékin.

La Chine, qui a très largement maîtrisé l'épidémie dès le printemps 2020, fait face à des flambées sporadiques très limitées, comme celle qui s'est répandue depuis la semaine dernière dans le nord de la Chine.

Au moins 11 provinces sont désormais concernées sur la trentaine que compte le géant asiatique.

- Essais encourageants d'un antidépresseur -

La fluvoxamine, un médicament antidépresseur, est en mesure de réduire les hospitalisations chez les patients atteints de Covid-19 et présentant des risques de formes graves, a conclu un essai clinique.

"La fluvoxamine, un médicament qui existe déjà et dont le coût est réduit, diminue le risque de devoir recourir à des soins avancés chez (une) population aux risques élevés", selon les chercheurs ayant mené cette étude publiée dans le Lancet Global Health, une publication liée à la revue de référence Lancet.

- A Rio, fin du masque obligatoire en extérieur -

Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur à partir de ce jeudi dans l'Etat de Rio de Janeiro, a annoncé le gouverneur Claudio Castro, une mesure rendue possible par les progrès de la vaccination contre le Covid-19.

- Plus de 4,96 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.969.926 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 741.235 morts, suivis du Brésil (606.679), de l'Inde (456.386), du Mexique (287.274) et de la Russie (235.057).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-jba/ber/clr