Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Nouvelle stratégie de l'OMS -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dévoilé jeudi un nouveau plan de lutte contre la pandémie dans les pays les moins riches et réclame 23,4 milliards de dollars sur les 12 prochains mois pour le financer.

- OCDE: baisse record des migrations en 2020 -

L'année 2020 a connu un effondrement inédit d'au moins 30% des flux migratoires vers les pays de l'OCDE, où la pandémie a également "mis fin à dix années d'amélioration" pour les immigrés sur le marché du travail, a annoncé jeudi l'organisation internationale.

- Les services non essentiels fermés à Moscou -

La ville de Moscou a ralenti fortement ses activités en fermant pour onze jours la plupart des entreprises, les écoles, les magasins et les restaurants dans l'espoir de contenir une nouvelle poussée de l'épidémie en Russie.

Le pays d'Europe le plus endeuillé par le virus a enregistré jeudi 1.159 décès et 40.096 infections, son bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie.

- Chine : une 3e ville confinée -

Une troisième ville de Chine, Heihe située à la frontière russe, a confiné jeudi ses habitants après l'apparition d'un seul cas de Covid-19, les autorités redoutant les risques de contagion à moins de 100 jours des Jeux olympiques d'hiver à Pékin.

Près de 6 millions de Chinois font désormais l'objet de mesures de confinement.

- Vaccination: risque de pénurie de seringues en Afrique -

La campagne de vaccination en Afrique risque de souffrir d'une pénurie de seringues, a mis en garde jeudi le bureau régional de l'OMS.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) estime qu'il pourrait manquer jusqu'à 2,2 milliards de seringues autobloquantes en 2022.

Sauf accélération significative, seulement cinq pays africains atteindront l'objectif fixé au niveau mondial de 40% des populations vaccinées à la fin de l'année. Il s'agit des Seychelles, de Maurice, du Maroc, qui ont déjà atteint cet objectif, ainsi que de la Tunisie et du Cap-Vert.

- Hongrie: vaccination obligatoire au travail -

Le gouvernement hongrois a ouvert la voie jeudi à la vaccination obligatoire des salariés et des fonctionnaires, alors que le nombre de contaminations au Covid-19 atteint des niveaux inédits depuis le printemps.

- Londres retire les derniers pays de sa liste rouge -

Le gouvernement britannique a retiré jeudi les sept derniers pays de sa liste rouge (Colombie, Panama, Equateur, République dominicaine, Haïti, Pérou et Venezuela) restreignant aux seuls résidents ou ressortissants la possibilité d'entrer en Angleterre au prix d'une coûteuse quarantaine obligatoire à l'hôtel.

- A Rio, fin du masque obligatoire en extérieur -

Le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur à partir de ce jeudi dans l'Etat de Rio de Janeiro, a annoncé le gouverneur Claudio Castro, une mesure rendue possible par les progrès de la vaccination.

- Plus de 4,96 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.969.926 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à la mi-journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 741.235 morts, suivis du Brésil (606.679), de l'Inde (456.386), du Mexique (287.274) et de la Russie (235.057).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

