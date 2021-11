Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Pfizer table sur son vaccin anti-Covid pour doper ses recettes -

Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a revu à la hausse mardi ses estimations de recettes annuelles pour le Comirnaty, son vaccin anti-Covid, tablant notamment sur la forte demande en dehors des Etats-Unis.

L’entreprise prévoit désormais d'écouler cette année pour 36 milliards de dollars du sérum qu'il développe en partenariat avec la biotech allemande BioNTech, contre 33,5 milliards de dollars dans ses prévisions précédentes.

- Iran : le chef de la diplomatie testé positif -

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, 57 ans, a contracté le Covid-19, ont annoncé les médias locaux au moment où Téhéran s'est dit prêt à reprendre prochainement les négociations internationales sur son programme nucléaire controversé.

Cette annonce intervient alors que le porte-parole du ministère Saïd Khatibzadeh avait annoncé lundi que les pourparlers sur le nucléaire commenceraient "dans les deux ou trois prochaines semaines".

- Fin de la quarantaine en Thaïlande -

Quelques centaines de voyageurs étrangers ont atterri lundi en Thaïlande qui rouvre ses portes aux visiteurs internationaux après 18 mois de verrouillage, une lueur d'espoir pour l'industrie du tourisme exsangue depuis la pandémie.

En fin de journée, l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, autrefois l'un des plus fréquentés au monde, avait accueilli 1.500 touristes étrangers, d'après son directeur. Il en attend quelque 70.000 sur l'ensemble du mois de novembre.

- La Melbourne Cup retrouve son public -

La plus importante course hippique d'Australie, la Melbourne Cup, s'est déroulée mardi en présence du public, un an après un huis clos historique et au moment où le pays tente de renouer avec une vie quasi-normale.

Verry Elleegant a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée devant des spectateurs sortis dix jours auparavant d'une des plus longues séries de confinements au monde (260 jours).

- Près de 5 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.003.717 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 747.033 morts, suivis du Brésil (607.922), de l'Inde (458.880), du Mexique (288.464) et de la Russie (240.871).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burx-jba/mw/sp