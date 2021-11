Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Dix pays de l'UE dans une situation "très inquiétante" -

La situation liée à l'épidémie de Covid-19 continue de se dégrader dans l'Union européenne et est considérée comme "très inquiétante" dans dix pays et "inquiétante" dans dix autres, a déclaré vendredi l'agence européenne chargée des maladies.

"La situation épidémiologique dans l'UE est actuellement caractérisée par une hausse rapide et importante des cas et un taux de mortalité faible mais en lente hausse", résume le Centre européen de contrôle des maladies (ECDC).

- Les Pays-Bas reviennent au confinement partiel -

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé la réintroduction d'une série de restrictions sanitaires, touchant notamment le secteur de la restauration, pour faire face à un nombre record de cas de Covid-19.

Des manifestants protestaient à La Haye au moment de l'annonce des mesures, qui entrent en vigueur samedi soir et courront sur au moins trois semaines.

- L'Allemagne va vivre "des mois difficiles" -

L'Allemagne, frappée "de plein fouet" par une quatrième vague de Covid-19 doit se préparer à des "semaines et des mois difficiles", a prévenu le président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), plaidant pour un durcissement des restrictions.

- Islande : deuxième tour de vis en une semaine -

Moins d’une semaine après avoir réintroduit des mesures contre le Covid-19, le gouvernement islandais a annoncé un nouveau durcissement de son dispositif, en vigueur dès minuit, face aux records de contaminations ces derniers jours.

La limite du nombre des personnes aux rassemblements publics est abaissée de 500 à 50, la jauge dans les piscines et les salles de sport est désormais fixée à 75% de la capacité maximale et les horaires d’ouverture des bars, restaurants et discothèques sont écourtés d'une heure supplémentaire, avec une fermeture à 22H00.

- Nouvelles restrictions en Norvège -

La Norvège va réintroduire des restrictions au niveau national face à la forte reprise de l'épidémie, en autorisant notamment les communes à avoir recours au pass sanitaire.

Ce pays scandinave, qui avait levé toutes ses restrictions fin septembre, va également proposer une troisième dose de vaccin pour tous les plus de 18 ans, excluant toutefois des confinements et autres mesures drastiques.

- L'Autriche veut confiner les non-vaccinés -

Le chancelier autrichien a annoncé un projet de confinement national des personnes non vaccinées ou ne disposant pas d'un certificat d'anticorps, l'Autriche enregistrant un nombre record de nouvelles contaminations par le Covid-19.

Il n'a pas précisé la date de l'entrée en vigueur de la mesure, qui doit d'abord recevoir l'aval du Parlement dimanche.

- Vers de stricts pass sanitaires en Russie -

Le gouvernement russe a proposé des amendements législatifs qui doivent permettre d'introduire de stricts pass sanitaires en Russie, toujours en proie à la pandémie de Covid-19, et a reconnu une grave surmortalité due au virus.

- L'OMS pour une vaccination plus ciblée -

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à des efforts de vaccination plus ciblés pour s'assurer que les publics vulnérables reçoivent des injections. Selon l'OMS, près de deux millions de cas de coronavirus ont été enregistrés la semaine dernière en Europe, faisant à nouveau du continent l'épicentre de la pandémie.

C'est "le plus grand nombre de cas enregistrés en une seule semaine dans la région depuis le début de la pandémie", a déclaré le patron de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Spoutnik V : reprise du processus en vue d'une éventuelle homologation -

Le processus en vue d'une éventuelle homologation d'urgence du vaccin contre le Covid Spoutnik V fabriqué en Russie "a redémarré", après avoir été bloqué pendant plusieurs mois, a annoncé l'OMS.

- Plus de cinq millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.078.208 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (759.677), devant le Brésil (610.224), l'Inde (462.690), le Mexique (290.630) et la Russie (252.926).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

