Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vers un "pass vaccinal" en France -

Le pass sanitaire va devenir en début d'année un "pass vaccinal" en France, qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Jean Castex.

Par ailleurs, les mairies vont devoir renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du Nouvel An, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite afin de limiter la diffusion du variant Omicron.

Le Premier ministre français a annulé son déplacement prévu auprès des troupes en Jordanie pour le Nouvel An, quand le président Emmanuel Macron a renoncé à célébrer Noël avec les soldats au Mali, officiellement en raison de la crise du Convid-19.

- France et Danemark à "haut risque" pour l'Allemagne -

L'Allemagne, touchée par un important rebond des contaminations, a classé vendredi la France et le Danemark comme zones d'infections à "haut risque" et va donc imposer aux voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays une période de quarantaine.

A partir de dimanche, cette mesure va s'appliquer également aux voyageurs venant de Norvège, du Liban et d'Andorre.

- Irlande: couvre-feu pour pubs et restaurants -

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a annoncé vendredi soir l'instauration d'un couvre-feu à 20H00 pour les pubs, bars et restaurants jusqu'à la fin janvier pour lutter contre la propagation du variant Omicron du coronavirus.

- Le Danemark ferme sa vie culturelle -

Le Danemark va ordonner la fermeture des cinémas, des théâtres et salles de concert pour tenter de freiner la flambée record de cas de Covid-19 accélérée par le variant Omicron.

- Suisse: mesures anti-Covid durcies -

La Suisse va durcir dès lundi ses mesures anti-Covid. Seules les personnes vaccinées ou guéries auront désormais accès à l'intérieur des restaurants, des établissements culturels et des installations de sport et de loisirs ainsi qu'aux événements en intérieur.

- Pic de contaminations au Royaume-Uni -

Le Royaume-Uni a enregistré vendredi pour le troisième jour consécutif un nouveau record de contaminations au Covid-19, avec 93.045 cas recensés en 24 heures, selon les chiffres des autorités sanitaires.

- Homologation du vaccin indien -

L'Organisation mondiale de la santé a homologué vendredi le vaccin anti-Covid indien Covovax.

Ce vaccin "est produit par le Serum Institute of India sous licence de Novovax et il fait partie du portefeuille de Covax (le système international de distribution de vaccins anti-Covid, ndlr), ce qui va permettre de doper les efforts faits pour vacciner plus de gens dans les pays à faible revenu", a souligné l'OMS.

- Pfizer teste une 3e dose pour les moins de 5 ans -

Pfizer a annoncé vendredi vouloir tester une troisième dose de vaccin anti-Covid chez les enfants de moins de 5 ans, ce qui pourrait conduire l'entreprise à déposer l'année prochaine une demande d'autorisation pour trois doses d'emblée chez cette tranche d'âge.

- Vaccins: 335 millions de doses livrées par Washington -

Washington a livré à ce jour plus de 335 millions de doses de vaccins anti-Covid à 110 pays, soit autant de doses qu'il y a d'habitants aux Etats-Unis, a fait savoir vendredi un haut responsable de la Maison Blanche à l'AFP.

- Plus de 5,33 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 5,33 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi à partir de chiffres officiels par l'AFP vendredi à la mi-journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 805.793 décès, devant le Brésil (617.601), l'Inde (476.869) et le Mexique (297.356).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-ot-kd/ber/alc/ybl