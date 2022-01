Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Record d'infections quotidiennes en Russie -

La Russie a dépassé samedi pour la première fois la barre symbolique des 100.000 infections quotidiennes au Covid-19, un record qui illustre la force de la nouvelle vague due au variant Omicron, très contagieux.

Il s'agit d'un record pour le neuvième jour consécutif dans le pays d'Europe qui compte le plus de morts en valeur absolue (330.111).

- "Sixième vague" en Iran -

L'Iran fait face à une nouvelle flambée du coronavirus due au variant Omicron, qualifiée de "sixième vague" par les autorités.

Depuis le début de la pandémie, l'Iran a déploré officiellement 132.380 morts selon le ministère de la Santé, mais de l'aveu même de plusieurs responsables iraniens, cette statistique est largement sous-estimée.

- Flambée de cas aux îles Salomon -

Une équipe de médecins australiens est arrivée samedi aux îles Salomon pour aider les autorités à lutter contre une flambée soudaine des cas de Covid-19.

Jusqu'à la semaine dernière, ce pays de 700.000 habitants, qui s'était hermétiquement coupé du monde au début de la pandémie, n'avait enregistré aucun décès et seulement 31 cas. Les contaminations ont ensuite explosé et vendredi, le bilan s'établissait à près de 900 cas et cinq décès.

- France: nouvelle manifestations contre le pass vaccinal -

Des opposants au pass vaccinal ont manifesté samedi dans plusieurs villes de France, quelques jours après l'entrée en vigueur de ce dispositif qui durcit le pass sanitaire en vigueur depuis l'été 2021 pour inciter à la vaccination anti-Covid.

A Grenoble, une dizaine de manifestants antivax ont chahuté le Premier ministre Jean Castex, aux cris de "Castex en prison", "Assassin", "Honte de la France".

- Joni Mitchell se retire à son tour de Spotify -

La chanteuse de country Joni Mitchell a annoncé vendredi qu'elle retirait sa musique de Spotify en raison des "mensonges" liés au Covid-19 diffusés sur la plateforme de streaming, comme Neil Young l'avait fait peu avant.

Ces initiatives visent à protester contre le podcast quotidien de l'animateur américain Joe Rogan - le plus écouté de la plateforme en 2021 - accusé d'avoir découragé la vaccination chez les jeunes et d'avoir poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé, l'ivermectine.

- JO-2022: cinq Canadiens testés positifs -

Cinq membres de la délégation canadienne, parmi ceux arrivés à Pékin pour les Jeux olympiques d'hiver (4-20 février), ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé vendredi le Comité olympique canadien (COC), sans préciser s'il s'agit de sportifs, d'entraîneurs et d'encadrants.

Selon les chiffres communiqués par le comité d'organisation des JO-2022, sur 5.092 tests effectués sur les athlètes ou les membres des délégations, 23 se sont révélés positifs.

- Plus de 5,64 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement plus de 5,64 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 368 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 15H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (882.881), devant le Brésil (625.884) et l'Inde (493.198).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

burx-paj-jah/mw/clr