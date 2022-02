Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Canada : le pont Ambassador rouvert à la circulation -

Le pont Ambassador, un axe commercial stratégique entre les Etats-Unis et le Canada, a rouvert après sept jours de blocage, mais les manifestants contre les mesures sanitaires poursuivaient lundi leur occupation de la capitale Ottawa.

Washington avait fait pression sur le gouvernement canadien en lui demandant il y a quelques jours d'employer "les pouvoirs fédéraux" pour mettre fin à un blocage ayant des "conséquences sérieuses" sur l'économie américaine.

- Convois anti-pass : la police filtre l'accès à Bruxelles -

Les autorités belges ont bloqué lundi des véhicules qui s'apprêtaient à converger vers Bruxelles dans le cadre des convois dits de "la liberté" d'opposants aux restrictions antiCovid, a annoncé lundi le bourgmestre (maire) de la ville.

La manifestation, inspirée des convois de camionneurs au Canada, a été interdite en Belgique et, après les rassemblements du week-end en France, la police belge était déployée sur plusieurs autoroutes pour filtrer l'accès à la capitale, où il sera possible de "négocier avec la police un parcours à pied", a précisé le maire.

Environ 1.300 véhicules, selon la police française, ont fait escale dimanche soir près de Lille, non loin de la frontière belge. A Strasbourg (est de la France) un arrêté préfectoral a interdit toute "manifestation non déclarée" des convois anti-pass vaccinal aux abords du Parlement européen, réuni en session plénière.

- L'Allemagne prévoit de supprimer ses principales restrictions en mars -

L'Allemagne prévoit de progressivement supprimer, à partir du 20 mars, la plupart des restrictions mises en place pour combattre l'épidémie de Covid-19, selon un projet gouvernemental dévoilé lundi.

"D'ici au début du printemps, le 20 mars 2022, les restrictions concernant la vie sociale, culturelle et économique devraient être progressivement levées", peut-on lire dans ce document de huit pages obtenu par l'AFP qui servira de base de discussions au cours d'une réunion mercredi entre le gouvernement et les régions allemandes.

- Les hôpitaux de Hong Kong débordés par Omicron -

Les hôpitaux de Hong Kong atteignaient pratiquement lundi leur taux d'occupation maximal, ont annoncé les autorités après avoir reconnu que la vague de contaminations par le variant Omicron a porté un "coup dur" au système de santé.

Bien que le taux d'infection reste faible par rapport aux autres grandes villes de la planète, la politique de Hong Kong consistant à envoyer les personnes atteintes, même asymptomatiques, dans les hôpitaux et les lieux de quarantaine y a entraîné un engorgement et une augmentation des temps d'attente.

- Le Vietnam lève ses restrictions sur les voyages internationaux -

Le Vietnam va lever les restrictions liées au coronavirus sur les vols internationaux pour les passagers entièrement vaccinés à partir de mardi, ont annoncé ses autorités aéronautiques.

Toute personne souhaitant entrer dans ce pays communiste qui s'est pratiquement isolé du reste du monde depuis le début de la pandémie doit être entièrement vaccinée et devra observer une quarantaine de trois jours.

- Suède : quatrième dose pour les plus de 80 ans -

Les autorités sanitaires suédoises ont recommandé lundi une quatrième dose de vaccin contre le Covid pour toutes les personnes âgées de plus de 80 ans, ainsi que pour les résidents des maisons de retraite quel que soit leur âge.

La Suède s'est distinguée pendant la pandémie par une stratégie plus souple, sans confinement et sans masques. Avec environ 16.500 morts pour un peu plus de 10 millions d'habitants, son bilan est légèrement moindre que la moyenne européenne, mais supérieur à ceux du Danemark, de la Norvège et de la Finlande.

- Plus de 5,8 millions de morts -

La pandémie a fait officiellement plus de 5.813.329 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11H00 GMT.

En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (919.697), devant le Brésil (638.362) et l'Inde (509.011).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.

