Coronavirus : le risque de chaos se profile pour le sport

Après les huis clos et les reports, les équipes en quarantaine dans leur pays. Déjà touché de plein fouet par les restrictions liées à l'épidémie de nouveau coronavirus, le sport mondial voit se profiler le spectre du chaos, avec les difficultés de déplacement des joueurs eux-mêmes.

Le football européen commençait à peine à digérer les annonces de huis clos en pagaille pour limiter les déplacements de supporters qu'un nouveau problème est apparu mercredi à la veille des rencontres aller des 8e de finale de Ligue Europa.

Ainsi, l'AS Rome a annoncé qu'elle n'irait pas en Espagne pour son match contre le FC Séville, Madrid ayant interdit, du 11 au 25 mars, tous les vols en provenance d'Italie, pays européen le plus touché par l'épidémie du virus Covid-19, avec 631 décès sur plus de 4.300 morts.

De son côté, le président d'une autre équipe espagnole, Getafe, Angel Torres, a assuré que ses joueurs ne se rendraient pas en Italie pour affronter l'Inter Milan jeudi, toujours en Ligue Europa, de crainte de "pénétrer dans un foyer de coronavirus". "Si nous devons perdre le match, nous le perdrons", avait même assuré mardi soir Angel Torres.

Mercredi après-midi, l'UEFA n'avait pas encore communiqué sur d'éventuelles reprogrammations, qui compliqueraient encore plus le calendrier italien. A Rome, le gouvernement a en effet annoncé la suspension de toutes les compétitions sportives, et donc de la Serie A, jusqu'au 3 avril. Or, le championnat italien ne pourra a priori pas empiéter sur l'été, car l'Euro-2020 doit commencer le 12 juin.

- pas d'escale à Moscou -

Trois autres rencontres de Ligue Europa, dont Linz-Manchester United, devaient se dérouler à huis clos jeudi, tout comme le choc de Ligue des champions entre le Paris SG et le Borussia Dortmund mercredi, les matches accueillant des spectateurs devenant l'exception, comme Glasgow Rangers-Bayer Leverkusen.

En France, la finale de la Coupe de la Ligue, PSG-Lyon, prévue le 4 avril, a été reportée au mois de mai, dans l'espoir d'éviter un huis clos au Stade de France.

Les restrictions de déplacement des équipes perturbent aussi les quarts de finale de l'Euroligue dames de basket-ball prévus mercredi. Le club de Montpellier a dû renoncer à se déplacer à Ekaterinbourg, en Russie, où il devait disputer le premier quart de finale de son histoire dans la compétition européenne reine, les joueuses ne pouvant faire escale à Moscou qui impose une période d'isolement de quatorze jours à toute personne provenant notamment de France. La Fiba devait encore statuer sur les conséquences sportives à en tirer, mais le problème risque de se poser à nouveau pour les joueuses de l'Asvel Lyon-Villeurbanne, qui ont rendez-vous à Orenbourg le 18 mars.

Chez les hommes, les prochaines rencontres des clubs italiens en Euroligue (Milan) et en Eurocoupe (Venise et Bologne) doivent être relocalisés.

- flamme sans public -

Alors que le Grand Prix moto d'Argentine, prévu du 17 au 19 avril, a été reporté mercredi du 20 au 22 novembre, soit la quatrième manche affectée d'une saison qui devait démarrer le 8 mars au Qatar pour toutes les catégories, de nouvelles inquiétudes ont rejoint mercredi la F1, qui doit inaugurer la sienne ce week-end en Australie.

Deux membres de l'écurie américaine Haas et un de la britannique McLaren se sont volontairement placés en isolement après avoir présenté des symptômes grippaux.

Le tennis continue aussi d'être touché : la Fédération internationale a annoncé mercredi le report, à une date encore à déterminer, de la phase finale de la Fed Cup initialement prévue mi-avril à Budapest.

Les reports, annulations et huis clos se multiplient à moins de cinq mois des Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet - 9 août), la plus grande manifestation sportive au monde, où sont attendus 11.000 athlètes et pour lesquels 4,5 millions de billets ont été vendus. Au Japon, le virus a contaminé 560 personnes, dont 12 sont mortes.

La ministre japonaise chargée des Jeux Olympiques a jugé mercredi "inconcevable" de reporter ou d'annuler les Jeux, même si un membre du comité d'organisation, Haruyuki Takahashi, a soulevé l'hypothèse selon le Wall Street Journal.

Pour la première fois en trois décennies, c'est sans spectateurs que la flamme olympique sera allumée, jeudi à Olympie en Grèce, berceau des Jeux antiques.