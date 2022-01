Coronavirus - Le sous-variant d'Omicron BA.3 détecté pour la première fois en Belgique à Hasselt

(Belga) Le sous-variant d'Omicron BA.3 a été détecté pour la première fois en Belgique au sein du laboratoire de l'hôpital Jessa à Hasselt, d'après une information du quotidien Het Belang van Limburg, confirmée par l'hôpital à l'agence Belga. Les connaissances scientifiques actuelles ne soulèvent pas d'inquiétude particulière quant à son impact potentiel.

Le laboratoire de l'hôpital Jessa a détecté neuf cas du sous-variant BA.2 et un seul de BA.3, premier de ce sous-variant d'Omicron à être diagnostiqué sur le territoire belge. "Nous ne disposons pas encore de beaucoup de données", a indiqué le Dr Peter Messiaen, infectiologue et professeur de virologie à l'Université de Hasselt. Au Danemark, ce sous-variant a pris le pas sur BA.1, avec un risque d'hospitalisation qui semble comparable, selon les données actuelles. BA.3 serait toutefois plus difficile à déceler à l'aide des tests PCR. A ce stade, le manque de données rend également son évolution difficile à prévoir. (Belga)