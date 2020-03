Coronavirus - Les courses cyclistes en amateur annulées

(Belga) Toutes les courses de cyclotouristes organisées par Peloton (Golazo et Flanders Classics) prévues d'ici le 19 avril, sont reportées en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, ont indiqué jeudi les organisateurs. De nouvelles dates sont recherchées avec les parties prenantes.

Sont concernées les courses Omloop Van Vlaanderen, Danilith Nokere Koerse Cyclo, Dwars door Vlaanderen Cyclo, Gent-Wevelgem Cyclo, E3 Cyclo - Johan Museeuw Classic, Tour of Flanders Business Pelotons, We Ride Flanders - RVV Cyclo, Scheldeprijs Cyclo, Peter Van Petegem Classic et Brabantse Pijl Cyclo. "Bien que Peloton ait pris des mesures sanitaires supplémentaires lors des derniers événements, nous sommes arrivés au constat que nous ne pouvons plus autoriser de gros rassemblements au départ et à l'arrivée des épreuves", a-t-on expliqué chez Peloton. (Belga)