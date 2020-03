Coronavirus - Les courses italiennes menacées, le gouvernement songe à interdire les compétitions

(Belga) Lundi, l'organisateur RCS était toujours positif quant à la tenue des courses cyclistes Strade Bianchi, Tirreno-Adriatico et Milan-Sanremo. Il est possible cependant que ces courses cyclistes et toutes les autres disputées en Italie dans un avenir proche soient annulées. Le gouvernement italien envisage en effet d'interdire pendant un mois toutes les manifestations où des spectateurs sont présents, et donc tous les événements sportifs. Cette mesure serait prise afin de limiter la propagation du coronavirus, très présent en Italie.

Selon l'agence de presse italienne ANSA, il ne s'agit pour l'instant que d'une recommandation d'un comité scientifique, mais la proposition est soutenue par le Premier ministre Giuseppe Conte. La mesure s'appliquerait à l'ensemble de l'Italie. Le monde du sport italien souffre depuis plusieurs semaines de l'épidémie de coronavirus. Plusieurs matchs de football ont été annulés ou été joués à huis clos. (Belga)