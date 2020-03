Coronavirus : les derniers développements dans le monde

Nouveaux bilans et faits marquants: les derniers développements liés à l'épidémie du nouveau coronavirus dans le monde.

- Près de 3.800 morts -

Dans le monde, 109.032 cas d'infection sont recensés dans 99 pays et territoires, causant la mort de 3.792 personnes, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 17h00 GMT.

La Chine, où le virus est apparu, dénombre 80.695 cas, dont 3.097 décès.

L'Italie devient le pays le plus touché après la Chine, avec 7.375 cas connus, dont 366 décès. Suivent la Corée du Sud (7.313 cas, 48 décès), l'Iran (6.566 cas, 194 décès) et la France (1.126 cas, 19 décès).

La Bulgarie, le Bangladesh, la Moldavie et le Paraguay annoncent le diagnostic de premiers cas.

Premiers décès en Amérique latine (un mort en Argentine) et en Afrique (un mort en Egypte).

- 15 millions d'Italiens en quarantaine -

Le gouvernement italien ordonne la mise en quarantaine d'un quart de la population, vivant dans le Nord, et la fermeture des cinémas, théâtres, discothèques et musées dans tout le pays.

La quarantaine concerne la Lombardie, une partie de la Vénétie (région de Venise) et de l'Emilie-Romagne (région de Bologne), notamment les villes de Parme et Rimini, ainsi que l'est du Piémont. Les mesures s'appliqueront au moins jusqu'au 3 avril.

Les autorités annoncent l'achat de 22 millions de masques de protection.

- Annulations et huis-clos -

Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, du 20 au 22 mars, se tiendra sans public.

Au Japon, le Tournoi de printemps de sumo se tient également à huis-clos.

Les Mondiaux féminins de hockey sur glace (31 mars-10 avril au Canada), sont annulés.

En Grèce, toutes les rencontres sportives professionnelles se disputeront à huis-clos pendant quinze jours.

Berlin appelle à annuler toutes les manifestations de plus d'un millier de personnes et prépare des mesures de soutien économique.

Le pape François récite sa première prière dominicale par vidéo.

- Restrictions d'entrée -

Le Salvador interdit l'entrée aux personnes arrivant d'Allemagne et de France, comme c'était déjà le cas pour les voyageurs en provenance de Chine, Corée du Sud, Italie et Iran.

L'Arabie saoudite annonce le bouclage "temporaire" de la région de Qatif (est), à majorité chiite.

A Moscou, quiconque ne respecterait pas les mesures de quarantaine risque jusqu'à cinq ans de prison.

- Paquebot refoulé -

La Thaïlande puis la Malaisie refusent de laisser un navire de croisière transportant 2.000 personnes, dont des dizaines d'Italiens, entrer dans leurs ports.

En Egypte, les passagers et membres d'équipage d'un bateau de croisière sont débarqués à Louxor (sud), après 45 cas décelés à bord.

Aux Etats-Unis, le Grand Princess, confiné au large de San Francisco et à bord duquel 21 cas ont été détectés, est autorisé à accoster lundi à Oakland (nord de la Californie).

- Etat d'urgence à New York -

Le gouverneur de l'Etat de New York instaure l'état d'urgence pour lutter contre le nouveau coronavirus, qui continue à s'y répandre.