Coronavirus - Les événements de plus de 50 personnes interdits à Berlin

(Belga) L'ensemble des événements publics ou privés pouvant accueillir plus de 50 personnes sont interdits avec effet immédiat, ont décidé les autorités de la capitale allemande Berlin.

Les cafés, les casinos, les boîtes de nuit, les cinémas, les théâtres, les salles de concert et les salles de sport sont fermées jusqu'au 19 avril. Les restaurants peuvent rester ouverts si les clients ont la possibilité de se trouver à une distance d'un mètre et demi. Les visites dans les hôpitaux ne seront plus autorisées que pour les mineurs de moins de 16 ans et les personnes gravement malades. Les visites sont également interdites dans les maisons de repos. (Belga)