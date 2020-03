Coronavirus: les médecins seront rémunérés pour leurs téléconsultations

Maggie De Block (Open Vld) garantit que les médecins seront "correctement rémunérés" pour leurs (télé) consultations, indique-t-elle jeudi. La ministre de la Santé répond ainsi à l'Association belge des syndicats médicaux (ABSyM) qui demandait qu'un budget soit libéré pour les médecins qui effectuent des consultations par téléphone dans le cadre de l'épidémie du coronavirus, afin d'éviter le contact avec les patients "suspects".

Le cabinet souligne que tout doit être mis en œuvre pour arrêter la propagation du virus et soigner au mieux les patients infectés. "'First things first', mais nous veillerons ensuite à ce que les médecins soient correctement rémunérés pour leurs consultations", ponctue-t-il.