Coronavirus: Liverpool met ses stadiers à disposition des supermarchés

Des stadiers à Anfield lors d'un match entre Liverpool et le PSG, le 18 septembre 2018Paul ELLIS

Le Liverpool FC a décidé de mettre ses stadiers, au chômage technique après l'arrêt du football pour cause de pandémie de coronavirus, au service des supermarchés pris d'assaut, a annoncé dimanche le directeur exécutif du club anglais.

"Message aux managers des supermarchés ici sur les bords de la Mersey. Nos stadiers ici au LFC proposent d'offrir leur temps et leurs compétences de manière bénévole pour aider à contrôler le flux de population, à gérer les files d'attente, le stationnement, à soutenir les personnes âgées et handicapées à acheminer leurs provisions jusqu'à leur voiture, etc.", détaille Peter Moore dans son message sur Twitter.

"Ils sont clairement les meilleurs dans ce genre de travail et seraient ravis de vous aider de la manière que vous jugeriez appropriée (et sûre) dans vos locaux", poursuit le dirigeant dans un message affublé du #YNWA (You'll Never Walk Alone/Vous ne marcherez jamais seuls), en référence à l'hymne du club.

Les supermarchés anglais sont pris d'assaut par une partie de la population qui fait des réserves dans l'anticipation de mesures de confinement, comme celles prises par d'autres pays pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19.

Les risques de pénurie, ou l'affluence qui peut favoriser la propagation du virus, ont amené certaines chaînes britanniques à prendre des mesures, comme réserver un créneau aux personnes âgées, plus vulnérables, ou imposer des limites d'achat de certains produits, relève la presse britannique.

Dans les pays les plus touchés (Italie, Espagne, France), des règles strictes sont mises en place dans les supermarchés, comme limiter le nombre de clients présents en même temps dans les magasins ou imposer une distance minimale entre chaque personne dans les files d'attente.

D'autres clubs de football anglais ont fait preuve de générosité contre la maladie. Samedi, Manchester United et Manchester City, qui entretiennent une féroce rivalité, ont uni leurs forces pour faire don de 100.000 livres (117.000 euros) à des banques alimentaires de leur ville.