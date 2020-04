Coronavirus - Pérou: démission du ministre de l'Intérieur en pleine crise du coronavirus

(Belga) Le ministre péruvien de l'Intérieur Carlos Moran a créé la surprise vendredi en démissionnant de son poste en pleine épidémie de Covid-19, alors qu'il était critiqué pour le grand nombre de policiers contaminés par le coronavirus.

M. Moran, dont les raisons de la démission n'ont pas été officiellement précisées, a été remplacé par Gaston Rodriguez, un général de police nommé par le chef de l'État Martin Vizcarra, ont annoncé les services de la présidence. Sur un total de 140.000 policiers, environ 1.300 sont infectés par le virus et hospitalisés, avait annoncé la police cette semaine. Au total, le Pérou a enregistré jusqu'à vendredi 21.648 cas de coronavirus et 634 décès. Le pays sud-américain est depuis le 16 mars dans le confinement, qui perdurera au moins jusqu'au 10 mai. Il a fermé ses frontières. M. Moran, présent dans le gouvernement Vizcarra depuis octobre 2018 et un de ses plus anciens membres en fonctions, est le deuxième ministre à quitter son poste depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire le 16 mars. Le 21 mars, c'est la ministre de la Santé Elizabeth Hinostroza qui avait démissionné. (Belga)