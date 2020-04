Coronavirus - Plus de 18 millions de masques chirurgicaux répartis

(Belga) Plus de 18 millions de masques chirurgicaux ont été répartis et transmis aux différents services de soins, selon le dernier décompte effectué mardi soir par le cabinet du ministre Philippe De Backer en charge de la gestion du matériel destiné à lutter contre le coronavirus. C'est quatre millions de plus que lors du précédent état des lieux, vendredi dernier. Près d'1,8 million de paires de gants ont été réparties.

Concernant les masques FFP2 et FFP3, près de 900.000 ont été répartis sur un total de 50 millions commandés. Selon le cabinet, les hôpitaux indiquent disposer d'un stock suffisant de médicaments. "A l'heure actuelle, il n'y a donc aucune pénurie." (Belga)