Coronavirus: plus de 20 morts en Italie

Le nombre de personnes ayant succombé au nouveau coronavirus, le Covid-19, en Italie est désormais de 21, indique vendredi soir le chef de la protection civile Angelo Borelli. Le nombre de contaminations est lui de 821.

Selon les données les plus récentes réunies par les autorités, 412 personnes contaminées ne présentent que peu ou pas de symptômes. Elles ne sont pas hospitalisées et sont placées en quarantaine à domicile. Par ailleurs, 345 personnes sont hospitalisées, dont 64 en soins intensifs. Le nombre de guérisons s'élève lui à 46 jusqu'ici. L'essentiel des gens contaminés habitent le nord du pays. L'Italie est le pays européen le plus touché par le nouveau coronavirus.