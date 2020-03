Coronavirus: plus de 720.000 contaminations dans le monde

(Belga) Jusqu'à présent, on dénombre dans le monde 723.740 contaminations au coronavirus et 34.018 décès, selon le site internet de l'université américaine Johns Hopkins.

Les États-Unis en enregistrent le plus, avec 143.055 personnes contaminées, suivis par l'Italie (97.689), la Chine (82.156), l'Espagne (80.110) et l'Allemagne (62.435 cas). La Belgique a elle recensé pour l'instant 10.836 contaminations. En ce qui concerne les décès, c'est l'Italie qui en compte le plus (10.779). En Espagne, 6.803 personnes sont décédées des suites du nouveau coronavirus, en Chine 3.186, en Iran 2.640. En Belgique, 431 décès sont à déplorer. En revanche, 152.071 personnes ont été déclarées guéries, dont 1.359 en Belgique. (Belga)