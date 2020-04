Coronavirus - Plus de 95.900 cas diagnostiqués en Allemagne, qui dénombre plus de 1.400 morts

(Belga) Plus de 95.900 infections au nouveau coronavirus Covid-19 ont été diagnostiquées en Allemagne dimanche, selon les analyses des états fédérés, cités par l'agence dpa.

Le décompte était fixé 91.100 la veille. Au moins 1.415 personnes infectées au Covid-19 dans le pays ont perdu la vie à ce stade, ce qui marque une augmentation de 99 décès par rapport au jour précédent. Plusieurs allemands sont aussi décédés à l'étranger après une dégradation de leur infection au nouveau virus. En Allemagne, c'est l'état de Bavière qui est le plus sévèrement touché avec plus de 24.000 cas enregistrés de Covid-19 et au moins 383 morts. Toutefois, les experts présument que les chiffres sont sous évalués par rapport au nombre réel d'infection dans le pays. (Belga)