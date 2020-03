Coronavirus - Plus de séance plénière au Parlement germanophone jusqu'au 3 avril

(Belga) Alors que des mesures drastiques ont été prises par le gouvernement fédéral pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus, le Parlement germanophone a annoncé ce lundi, dans un communiqué qu'il réduisait ses réunions.

Les séances plénières et les réunions de commission ne se tiendront plus avant le 3 avril. Le Parlement suit ainsi les recommandations incitant à éviter les grandes concentrations de personnel afin de contenir la propagation du virus. En cas d'urgence, les organes parlementaires pourront toutefois être convoqués dans un délai relativement bref. Le contrôle parlementaire du gouvernement se poursuivra également puisque les députés peuvent toujours poser des questions écrites aux ministres, peut-on lire dans le communiqué qui précise que les réunions de commission prévue durant la semaine Sainte sont actuellement maintenues. "Les parlementaires ont été appelés à utiliser les instruments de contrôle de manière responsable pendant cette période afin que le gouvernement et ses services puissent se concentrer sur la maîtrise de l'épidémie", conclut l'institution. (Belga)