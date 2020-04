Coronavirus - Pour un professeur de l'UMons, le test de l'immunité face au Covid-19 n'est pas accessible

(Belga) La technique du test "Elisa" (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) doit permettre de tester de façon précise l'immunité face au Covid-19 et, selon le professeur Sven Saussez (UMons), ce test n'est pas accessible. Hughes Malonne, directeur général à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS), dément.

Des tests ont été réalisés par le professeur ORL Sven Saussez, de l'Université de Mons, sur des patients Covid-19. Ces tests, effectués avec le kit de la société liégeoise ZenTech, avaient pour objectif de mesurer l'immunité des patients dans la durée. "Ce test de Zen Tech est semi-quantitatif", a indiqué Sven Saussez. "Nous devons aller plus loin dans ces observations. Le test Elisa, qui s'effectue sur la base d'une prise de sang et qui dure 48 heures, permet de quantifier les anticorps de manière absolue et très précise." Selon le professeur montois, il existe une forte "opacité" au niveau au niveau fédéral quant à la mise à disposition du test Elisa. "Les scientifiques sont d'accord pour dire que ces tests sont l'étape indispensable dans le suivi d'un patient au niveau de ses anticorps. Mais nous n'y avons pas accès, pour des raisons que nous ne connaissons pas." De son côté, l'AFMPS dément le point de vue de Sven Saussez. "Nous n'empêchons personne d'avoir accès à des kits de tests", a réagi Hughes Malonne, directeur général à l'AFMPS. "Nous signons des contrats nationaux pour augmenter la quantité pour être certains que la Belgique soit livrée la première. Lundi matin, tous les laboratoires de biologie clinique du pays qui détiennent l'équipement compatible avec les tests "Clia" recevront ces tests et ce processus va continuer. L'accusation de M. Saussez est donc non fondée. Le test Clia, semblable au test Elisa, donne la capacité de doser et est donc quantitatif. Ces tests n'ont donc pas été bloqués. Nous avons au contraire accéléré la cadence puisque le lot que nous parviendra lundi sera le premier sortant des usines de DiaSorin." (Belga)