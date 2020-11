Coronavirus: pourquoi le vaccin que la Belgique a commandé n’est efficace…qu’à 70%

Le vaccin contre la maladie Covid-19 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford est efficace à 70% en moyenne, selon un communiqué publié lundi. Il s'agit de résultats intermédiaires des essais cliniques de grande échelle réalisés au Royaume-Uni et au Brésil, indique AstraZeneca. Ce vaccin est pour l'heure moins probant que celui de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%, mais il serait plus facile à stocker.

Le vaccin du groupe britannique Astrazeneca était attendu pour octobre. Les résultats de ces derniers essais cliniques en troisième phase démontreraient une efficacité de 70%. Un pourcentage obtenu grâce à la combinaison de deux protocoles de recherche.

Andrew Pollard, directeur du groupe Oxford Vaccine, nous détaille les recherches: "L'un des régimes de dosage a une efficacité de 90% et l'autre de 62%, le régime le plus efficace et mieux toléré. Il nous donne également en indice de l'impact de ce protocole sur les personnes asymptomatiques et donc éventuellement sur la transmission du virus..."

Au total, 60.000 personnes ont participé à ces essais effectués au Royaume-Uni et au Brésil. Aucune hospitalisation n'a été enregistrée. Des résultats encourageants qui rendent toutefois le pourcentage moins probant que celui des deux autres concurrents Moderna et Pfizer, qui dépassent les 90%. Par contre le vaccin d'Astrazeneca serait moins coûteux et plus facilement stockable.

Sarah Gilbert, cheffe de projet de l'étude du vaccin covid 19- Université d'Oxford: "L'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination recevra un vaccin et pourra le mettre à disposition des pays à faible revenu le vaccin n' est pas très coûteux à fabriquer et aucun profit ne sera réalisé pendant la pandémie. Ce qui explique pourquoi il n' est pas cher."

Matt Hancock, secrétaire d'Etat britannique à la Santé: "L'essentiel du programme de déploiement des vaccins aura lieu en janvier février et mars. J'espère que quelque temps après Pâques les choses pourront commencer à revenir à la normale..."

Le groupe pharmaceutique dit avancer rapidement dans la fabrication prévue de trois milliards de doses qui seront disponibles l'an prochain.

