Coronavirus - Près de 14.000 contaminations et 600 morts en Espagne

(Belga) Le nombre d'infections au coronavirus en Espagne a augmenté d'environ 2.000 mercredi, s'établissant à 13.716 dans tout le pays. En 24 heures, le nombre de morts est passé de 525 à 598, a indiqué le ministère de la Santé publique, selon lequel la hausse du nombre de nouveaux cas ralentit.

C'est la région de Madrid qui est la plus touchée. On y comptait, mercredi soir, plus de 5.600 personnes contaminées au coronavirus. Le nombre de décès y est de 390. L'Espagne est le pays européen le plus touché par le Covid-19 après l'Italie. (Belga)