Coronavirus - Quelque 1.300 cas de plus en un jour en Suisse

(Belga) L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dénombrait, samedi en milieu de journée en Suisse, 6.113 cas d'infections déclarées au coronavirus, près de 1.300 de plus que la veille. Le nombre de décès est de 56, selon les chiffres publiés sur le site de l'office.

Ceux-ci se basent sur les déclarations reçues et saisies samedi matin. Pour cette raison, les chiffres peuvent diverger de ceux communiqués par les cantons, précise l'OFSP. Les adultes sont nettement plus frappés que les enfants et, à partir de 60 ans, les hommes plus que les femmes. Les cantons du Tessin (257,8 cas pour 100.000 habitants), de Bâle-Ville (173) et de Vaud (181,2) sont les plus touchés. Ces chiffres vont encore augmenter ces prochains jours en Suisse. Mais la courbe pourrait s'aplanir dès la semaine prochaine, à condition que tout le monde s'en tienne aux mesures, selon Daniel Koch, responsable de la cellule de crise. (Belga)