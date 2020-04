Coronavirus - Quelque 10.000 échantillons prélevés dans les maisons de repos en cours d'analyse

(Belga) Plus de 5.500 tests de dépistage du coronavirus ont été effectués vendredi, portant le total depuis le début de la crise à 102.151, indique samedi le rapport de la taskforce dirigée par le ministre Philippe De Backer. Quelque 10.000 échantillons récoltés dans les maisons de repos sont par ailleurs en cours d'analyse, précise le groupe de travail.

Dans les maisons de repos, 19.500 tests ont été répartis sur 169 maisons de repos et de soins cette semaine. Jusqu'à présent, 10.000 échantillons ont été collectés et sont en phase de test. A cause du grand volume à traiter, il y a quelques jours entre la distribution des kits de test, le prélèvement des échantillons et l'analyse, rappelle la taskforce. Le cap des 5.500 analyses par jour a été dépassé. Par ailleurs, 40.000 'rapid tests' ont été distribués dans les maisons de repos, cette semaine également. Ceux qui donnent un résultat négatif doivent cependant être confirmés par un 'traditionnel' (PCR). Le ministre De Backer se félicite enfin de l'arrivée de nouveaux écouvillons pour le prélèvement des échantillons. Ceux-ci seront utilisés la semaine prochaine afin de poursuivre le testing dans les maisons de repos, ajoute le groupe de travail. "Cela nous permettra d'augmenter le nombre de tests effectués afin de pouvoir exploiter pleinement la capacité disponible de 10.000 tests par jour la semaine prochaine", conclut-il. (Belga)