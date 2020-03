Coronavirus - Sept cas suspects enregistrés lundi au CHU à Liège, qui attend les résultats

(Belga) Le CHU de Liège a enregistré lundi sept cas suspects de coronavirus, a-t-il indiqué en soirée dans un communiqué posté sur Facebook. L'un d'eux, dont l'état n'est pas critique, est hospitalisé, tandis qu'un deuxième "est en cours d'exploration". Les cinq autres se trouvent en isolement à leur domicile, précise l'hôpital. Toutefois, ce dernier est toujours en attente des résultats.

Les échantillons des tests réalisés sur ces patients ont été envoyés, comme le veut la procédure, au laboratoire de la KULeuven. "Une réunion quotidienne multidisciplinaire est organisée et nous sommes en contacts permanents avec les autorités, le laboratoire et les centres de référence afin de surveiller la situation en temps réel et de nous préparer en cas d'un afflux de patients", précise l'hôpital universitaire. Le SPF Santé publique enverra dorénavant une communication sur l'état de la question chaque jour à 10h00. (Belga)