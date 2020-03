Coronavirus - Six nouveaux cas positifs au Tour des Emirats

(Belga) Six personnes du Tour Émirats arabes unis de cyclisme, qui a été arrêté le 27 février alors qu'il restait deux étapes à courir, ont été infectées par le nouveau coronavirus a rapporté le ministère local de la Santé et de la Prévention (MoHAP), mardi.

Il s'agit de deux Russes, deux Italiens, un Allemand et un Colombien. "Ils sont entrés en contact avec les deux personnes infectées détectées précédemment lors de cette course cycliste", a avancé le gouvernement. "Les patients sont maintenant suivis selon les procédures prescrites par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)". Au total, 27 infections ont été diagnostiquées aux Émirats arabes unis, cinq personnes ont déjà été déclarées guéries. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore très bien à qui les nouvelles infections ont été diagnostiquées. Cependant, l'équipe russe Gazprom et les formations françaises Cofidis et Groupama-FDJ sont toujours en quarantaine dans leur hôtel à Abu Dhabi. Jeudi dernier, le Tour des Emirats (WorldTour) a été interrompu à cause du coronavirus. Tous les coureurs et les staffs ont ensuite été testés et ont dû rester confinés dans leurs hôtels. Entre-temps, la plupart des équipes ont pu rentrer chez elles à l'exception donc des trois équipes précitées car tous les résultats n'avaient pas encore été communiqués. L'équipe UAE Emirates a choisi de rester "par précaution".