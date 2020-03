Coronavirus - "Toute personne présentant des symptômes grippaux doit se faire tester"

(Belga) Toute personne présentant des symptômes de la grippe doit subir un test de dépistage du coronavirus, estime le professeur Herman Goossens de l'université d'Anvers (UAntwerp), interrogé par VTM. Selon lui, un dépistage élargi est nécessaire, pas seulement en Belgique, afin de contenir l'épidémie.

Selon le professeur, qui coordonne le comité 'PREPARE Outbreak Mode' financé par la Commission européenne, des critères trop stricts sont actuellement utilisés pour tester les personnes pour le coronavirus. "Ce qui signifie que nous ne détecterons pas une série de personnes infectées", explique-t-il. "Je suis plus enclin, comme aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Italie par exemple, à également dépister les personnes présentant des symptômes respiratoires qui se font tester pour le virus de la grippe." Le Pr. Goossens a souligné que le deuxième cas de contamination en Belgique, annoncé dimanche, a été détecté grâce à des tests plus larges. "En cas d'application stricte, la patiente ne répondait pas aux critères en vigueur pour procéder au dépistage du coronavirus. J'avais décidé cette semaine de ne plus appliquer ces critères et d'effectuer des dépistages selon des normes plus larges. Grace à cela, la patiente a pu être correctement diagnostiquée." Selon lui, un dépistage plus large est réalisable. Il a fait référence à l'Italie, où, selon lui, près de 100.000 tests ont été effectués. Mais pour cela, il n'est pas possible de travailler avec quelques laboratoires de référence uniquement. Il est nécessaire de pouvoir les effectuer dans de nouveaux labos et en renforçant les capacités des laboratoires, par exemple dans les hôpitaux. (Belga)