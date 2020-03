Trump interdit aux Européens d'entrer aux USA: plongeon des Bourses, l'indice Bel 20 perd 12% en Belgique

(c) AFP

Une chute sans fin? Les marchés s'écrasaient jeudi, guère rassurés par des annonces de relance de la BCE et surtout très inquiets de la réponse américaine à la pandémie de coronavirus.

Les Bourses ont à nouveau plongé jeudi après l'annonce surprise par Donald Trump d'interdire durant 30 jours l'entrée aux Etats-Unis des voyageurs en provenance d'Europe, mesure censée endiguer la pandémie de coronavirus dont l'UE va "évaluer" en urgence les retombées économiques.

La panique était telle que les échanges ont été suspendus pendant 15 minutes après l'ouverture à Wall Street. Le Dow Jones n'en a pas moins plongé à la reprise de l'activité, lâchant plus de 7% vers 13h55 GMT (14h55, à Bruxelles). Paris, Francfort, Madrid lâchaient 10% ou plus vers 13h55 GMT (14h55, à Bruxelles). L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles cédait lui 12%.

Les principaux indices européens ont tous dévissé de près de 30% depuis le début d'année: un véritable krach.

Attendue au tournant, la Banque centrale européenne a annoncé jeudi qu'elle maintenait ses taux directeurs inchangés, alors que ses homologues américaine et britannique ont toutes deux opté quelques jours plus tôt pour des baisses. Le fait que la BCE n'ait pas fait de même "en dit long sur le manque de coordination entre les Etats-Unis et l'Union européenne", commente dans une note Sébastien Galy de Nordea Investment.

L'institution a toutefois lancé jeudi un programme de prêts pour soutenir les PME les plus touchées par l'épidémie de coronavirus, et compte acheter 120 milliards d'euros de dette publique et privée supplémentaire d'ici la fin de l'année. Pas de quoi rassurer les investisseurs. La réaction a été tout aussi brutale sur le marché de la dette. Les investisseurs se détournant des actifs risqués, le taux à 10 ans italien remontait en flèche, tandis que son pendant allemand, le "Bund", considéré comme valeur refuge, s'enfonçait.

Des restrictions de voyages veulent dire encore moins d'activité économique mondiale

Le Royaume-Uni pas concerné par l'interdiction



La mesure d'interdiction de Trump, qui entrera en vigueur vendredi à minuit heure de Washington (04H00 GMT samedi), ne concernera pas le Royaume-Uni et ne s'appliquera pas aux citoyens américains et aux résidents permanents aux Etats-Unis. "J'ai décidé de prendre des actions fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains", a expliqué M. Trump lors d'une allocution solennelle – par moments confuse – depuis la Maison Blanche.

Fait sans précédent, le département d'Etat a exhorté dans la foulée les Américains à éviter tout voyage à l'étranger. L'UE "désapprouve" la décision du président américain, prise "de façon unilatérale et sans consultation", ont réagi les présidents de la Commission et du Conseil, Ursula von der Leyen et Charles Michel. "Le coronavirus est une crise mondiale (...) qui requiert de la coopération plutôt qu'une action unilatérale", ont-ils souligné. L'UE va "évaluer" la situation, "la perturbation économique doit être évitée", avait auparavant tweeté Charles Michel.

L'annonce de M. Trump "a pris les investisseurs par surprise" alors que les marchés attendaient plutôt d'importantes mesures de soutien à l'économie américaine, expliquait Vincent Boy, analyste marché chez IG France. La "descente aux enfers" des Bourses devrait continuer à court et moyen termes, selon M. Boy. "Vendez, vendez, vendez": l'analyste d'AxiCorp Stephen Innes résumait ainsi l'état d'esprit dans les salles de marché après l'annonce de M. Trump, car "des restrictions de voyages veulent dire encore moins d'activité économique mondiale". Le discours de M. Trump a aussi fait l'effet d'une douche froide en Asie, alors que les marchés financiers encaissaient par ailleurs le choc du relèvement de l'épidémie de coronavirus au stade de "pandémie" par l'OMS.