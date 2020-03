Coronavirus - Un total de 15 cas confirmés mardi soir, le SPF communiquera désormais à 11h30

(Belga) Deux cas positifs au coronavirus sont venus s'ajouter, durant la journée, aux cinq annoncés en matinée par le SPF Santé publique, indique ce dernier mardi soir. Cela porte donc le nombre total de cas avérés à 15 depuis le début de la crise sanitaire. Les autorités ont par ailleurs décidé de désormais faire le point sur le nombre de personnes contaminées chaque jour à 11h30, et non plus à 10h00.

Durant la nuit de lundi à mardi, le laboratoire de référence de la KULeuven a effectué 243 tests, qui ont révélé cinq nouveaux cas de Covid-19. Deux autres sont encore venus s'y ajouter mais n'avaient pas été intégrés dans le décompte publié à 10h00, explique-t-on au SPF Santé publique. Parmi ces sept nouveaux patients, trois habitent la Flandre, un vient de Bruxelles et trois de Wallonie. Parmi eux figurent un enfant scolarisé à Tirlemont et un homme originaire d'Eupen, qui a été hospitalisé dans la ville germanophone avant d'être transféré dans la journée à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Avec les six nouveaux cas annoncés lundi matin, celui révélé dimanche et la personne infectée rapatriée de Wuhan, mais guérie depuis, cela porte à 15 le nombre de cas avérés. Le bilan quotidien des autorités aura désormais lieu chaque jour à 11h30, et non plus 10h00, a par ailleurs précisé mardi soir le SPF Santé publique. (Belga)