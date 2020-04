Coronavirus - Une plateforme internationale de bénévoles pour écouter les soignants

(Belga) La plateforme "The Listening Call" offre une aide psychologique gratuite par téléphone aux soignants pendant la crise du Covid-19, annonce jeudi sa fondatrice, Arsenia Corcoba Santamaria, coach professionnelle et consultante en "leadership".

Les prestataires de soins de santé qui en ont besoin pourront contacter gratuitement une équipe de coachs professionnels, de médecins et de psychologues dans huit langues européennes. L'équipe se répartit dans plusieurs pays en Europe, mais aussi au Canada. "Cela permettra de recevoir des appels plus tard", explique Arsenia Corcoba Santamaria. L'initiative vise à soulager les services psychologiques des hôpitaux qui prévoient déjà un soutien pour leur personnel. "Nous servons principalement de deuxième ligne. Les soignants peuvent nous contacter en dehors de leurs heures de travail, à leur propre rythme", souligne la belgo-espagnole basée à Bruxelles. "Le fait que l'aide intervienne en dehors du système hospitalier pourra aider à ce que la personne se sente plus à l'aise pour se défouler et faire face à la charge émotionnelle", ajoute-t-elle. Les soignants peuvent contacter "The Listening Call" via leur page Facebook ou leur site web, qui liste les interlocuteurs et leurs disponibilités. (Belga)