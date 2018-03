Coup d'envoi du Sidaction, dans un contexte de baisse des dons

Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008 et présidente de l'association SidactionSTEPHANE DE SAKUTIN

Le Sidaction, événement caritatif annuel relayé à la radio et la télévision, a démarré vendredi et s'achèvera dimanche, dans un contexte global de baisse des dons aux associations et de progression des "idées fausses" sur le sida.

L'association Sidaction a publié mercredi un sondage selon lequel 21% des 15-24 ans pensent à tort que le virus peut se transmettre en embrassant un séropositif, soit 6% de plus qu'en 2015.

"Nous sommes un peu inquiets de cette méconnaissance des jeunes envers l'infection au VIH", déclare à l'AFP Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine en 2008 avec Luc Montagnier pour la découverte du virus du sida en 1983.

Elle a été nommée en novembre présidente de l'association Sidaction pour succéder à l'homme d'affaires et mécène Pierre Bergé, décédé le 8 septembre.

"Françoise Barré-Sinoussi porte l'historique de la lutte contre le sida", explique à l'AFP la directrice générale de Sidaction, Florence Thune.

"Elle symbolise le lien entre la recherche et les personnes qui vivent avec le VIH car elle a été parmi les premiers à recevoir dans son laboratoire des personnes infectées par le VIH".

Co-fondée en 1994 par Pierre Bergé et Line Renaud, qui est toujours vice-présidente, l'association finance des programmes de recherche et de prévention.

Les dons peuvent être faits par téléphone (110, jusqu'au 14 avril), en ligne (www.sidaction.org), par SMS en envoyant le mot DON au 92 110 (petits dons) ou par courrier à Sidaction, 228 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris.

L'an dernier, le Sidaction s'était achevé sur un total de 4,07 millions d'euros de promesses de dons.

"Une éventuelle baisse des dons, qu'on a déjà constatée au cours de ces dernières années, nous inquiète. C'est le cas pour le milieu associatif de façon globale et c'est extrêmement préoccupant", selon Françoise Barré-Sinoussi.

Organisée début décembre, la dernière édition du Téléthon, le plus gros événement caritatif de France, a recueilli moins de dons que les années précédentes, avec un bilan final de 89 millions d'euros (contre près de 93 millions en 2016).

Pendant tout le week-end, les chaînes de télévision affichent dans un coin de l'écran le ruban rouge du Sidaction.

Une émission de variété dédiée intitulée "Toujours ensemble: notre raison d'être" sera diffusée samedi à 20h55 sur France 2. Elle marquera les 20 ans de la chanson "Sa raison d'être", composée par Pascal Obispo pour le Sidaction et dont une nouvelle version a été enregistrée par une quarantaine d'artistes.