Coupe du monde de hockey - Manu Stockbroekx blessé aux ischio-jambiers, Antoine Kina rappelé par précaution

Manu Stockbroekx a été contraint de quitter le terrain sur blessure durant le 4e et dernier quart-temps de la rencontre de Coupe du monde entre l'Inde et la Belgique, dimanche à Bhubaneswar, en Inde. Le défenseur des Red Lions s'est tenu l'arrière de la cuisse avant de rentrer dans le tunnel de la tribune principale quelques minutes avant la fin du match conclu sur un partage 2-2.

"En raison d'une blessure aux muscles ischio-jambiers de la jambe droite, Emmanuel Stockbroekx a dû quitter le duel contre l'Inde à la 52e minute", a fait savoir la fédération belge de hockey (ARBH) au sujet du joueur de Bloemendaal. "Une imagerie médicale donnera plus de précisions quant au diagnostic précis. Le staff médical fera tout son possible pour aider Manu à retrouver toutes ses capacités pour le match contre l'Afrique du Sud du samedi 8 décembre", toujours selon le communiqué de l'ARBH. Ne voulant prendre aucun risque, le staff technique des Red Lions a décidé de rappeler le réserviste Antoine Kina en Inde et de lui demander de prendre un avion pour Bhubaneswar dès lundi matin "dans le cas où Manu Stockbroekx ne serait pas rétabli pour affronter l'Afrique du Sud". Kina avait été placé sur la liste des deux réservistes, au même titre qu'Augustin Meurmans, et intégrera les 18 Red Lions pour la suite du tournoi si Stoeckbroekx devait déclarer forfait.